Na arabskem madrileñu pet golov v mreži Oblaka, v finale gre Real

Za španski superpokal se v Savdski Arabiji potegujejo Barcelona, Osasuna, Atletico in Real iz Madrida, prvo tekmo sta v Rijadu odigrala madridska tekmeca. Dvoboj, poln preobratov, se je po rednem delu končal z izidom 3:3, v prvem podaljšku ni bilo golov, v drugem pa sta Joselu (z veliko pomočjo Stefana Savića) in Brahim Diaz prinesla zmago Reala s 5:3.

Tekma je bila razburljiva od samega začetka, v 6. minuti je Atletico v vodstvo povedel Mario Hermoso, nato pa smo spremljali odprto tekmo z obeh strani. Do polčasa sta za Real zadela Antonio Rüdiger in Ferland Mendy, na 2:2 je za Atletico izenačil Antoine Griezmann.

V drugem polčasu je v 78. minuti po nespretnem posredovanju Atletico v vodstvo povedel kar vratar Reala Kepa Arizabalaga z avtogolom, pet minut pred koncem rednega dela je izenačil igralec tekme Dani Carvajal. Real je v zaključnih minutah lovil zmago, a je obramba Atletica na svojih 20 metrih zdržala in sledili so podaljški.

Oblak se je trudil po najboljših močeh, a vseeno prejel pet golov. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Savić matiral Oblaka

Atletico se je zaprl in čakal na enajstmetrovke, v prvem podaljšku se jim je načrt izšel, v drugem pa je odločilni gol po podaji Carvajala dosegel Joselu, ki je žogo z glavo sicer slabo zadel, a je ta nato zadela Stefana Savića in premagala nemočnega Jana Oblaka. Slovenski vratar je šel v zaključnem jurišu v napad, tokrat zelo aktivni Brahim Diaz pa je v prazno mrežo zadel za končnih 5:3 in potrdil pot Reala v finale španskega superpokala.

Oblak je tako savdsko epizodo že zaključil, znova so tekmeci napolnili njegovo mrežo, izid pa bi bil lahko še višji, če se Oblak ne bi nekajkrat izkazal s skoraj čudežnimi posredovanji. Večji krivec za izpad je bila bleda obramba Atletica, navijači v Rijadu pa so lahko uživali v atraktivni nogometni predstavi z osmimi goli. Če bo jutri uspešna tudi Barcelona proti Osasuni, jih v finalu čaka sloviti clasico.