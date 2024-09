Na Brdu odprli operacijo liga narodov, Kek sklical prvi sestanek

V nadaljevanju preberite:

Selektor Matjaž Kek bo zbral nogometno reprezentanco danes na Brdu pri Kranju, kjer bo večina fantov popoldne že opravila prvi skupni trening od predvidenih štirih tovrstnih »sestankov« do petkove (20.45) tekme z Avstrijo v Stožicah. Gre za novo sezono Uefine lige narodov, Slovenija bo poskušala opraviti čim več v ligi narodov B3, v kateri igrata še Kazahstan in Norveška. Septembra bo igrala obe tekmi doma – po Avstriji bo namreč obiskal Ljubljano še stari slovenski znanec Kazahstan (ponedeljek, 20.45).

Kako je bilo konec tedna s slovenskimi legionarji? Privržencem nemškega nogometnega prvenstva se obeta dramatična in nepredvidljiva sezona, vsaj tako se zdi po uvodnih dveh kolih, ko je pokazal ranljivost tudi prvak Bayer Leverkusen. Lekarnarji so nasedli na čer v derbiju z Leipzigom, ki sta ga zaznamovala tudi slovenska nogometaša.

Dvoboj Bayer vs. RedBull na fantastičnem štadionu v Leverkusnu – pred leti so prav to izjemno akustično »škatlico« s 30.000 sedeži nekateri »videli« tudi v Stožicah – je bil prava paša za oči, navdušencem nad nogometom je ponudil vse, kar lahko ponudi vrhunska nogometna tekma, če odmislimo, da je zmaga gostov s 3:2 potrla večino na štadionu.

Kako so se odrezali drugi aduti selektorja Matjaža Keka, kako je bilo v Angliji in kateri nogometaš, ki bo kmalu obiskal tudi Stožice, je postavil v angleški premier league novi strelski rekord? Več v članku.