(VIDEO) Čeferin odvrnil Ibrahimoviću: Najbrž zato, ker je nisi nikdar osvojil

Na obzorju je zgodovinska sezona elitnega klubskega tekmovanja Uefe, prenovljena liga prvakov bo prinesla navijačem še več nogometa, klubom pa več prihodkov. Reformo je na zanimiv način predstavila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa) v posrečenem videu, v katerem sta igrala v glavnih vlogah predsednik Uefe Aleksander Čeferin in nekdanji as Zlatan Ibrahimović, nastopili so tudi Gigi Buffon, Alex del Piero, Luis Figo, evropski prvak Rodri, ...

Uefa je na humoren in provokativen način odgovorila na kritike nekaterih, ki so v javnosti podvomili o uspešnosti novega tekmovanja, v katerem bodo igrali štirje klubi več (po novem 36), ki bodo odigrali po dve tekmi več že v rednem delu (po novem 8 tekem), in sicer v enotni ligi.

»Vselej sem imel težave z ligo prvakov,« je po branju »zapletenega« scenarija med drugim izjavil Ibrahimović, Čeferin pa mu je odvrnil: »Najbrž zato, ker je nisi nikdar osvojil.« Šved je nato med igranjem prenovljene himne lige prvakov v svojem slogu opisal paradno tekmovanje Uefe, Čeferin mu je le prikimal: »Točno tako, saj to smo želeli doseči!«