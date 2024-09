V Stožice prihaja zver; Guardiola: Ne moreš ga ustaviti niti s pištolo

Angleško nogometno prvenstvo se je komaj dobro začelo, toda že so močno opozorili nase nekateri nogometaši. Med njimi drastično izstopa norveški napadalec Erling Haaland, ki v majici Manchester Cityja luknja mreže tekmecev na strahovito učinkovit način. Haaland je v prvih treh kolih zabil že neverjetnih sedem golov, dvakrat je zabil po tri.

Ne obstaja štoper, ki bi ga lahko ustavil

»Erling je neustavljiv. Ne obstaja štoper, ki bi ga lahko ustavil, niti s pištolo! Tako močno je neustavljiv in to vsi vedo,« je polaskal svojemu prvemu adutu trener Pep Guardiola. »V tej sezoni je izboljšal svojo igro v vseh segmentih. Po vsakem treningu ostane na igrišču 20 minut do pol ure, v prejšnji sezoni tega ni naredili nikdar. Ne gre le za gole, vključen je v igro, izgubili ni niti ene žoge, zares sem zadovoljen,« je dodal sloviti katalonski trener na klopi Cityja.

Trener Pep Guardiola in Erling Haaland po tekmi. FOTO: Henry Nicholls/AFP

Haaland je nazadnje s tremi goli potopil Chelsea, tri je zabil tudi Ipswichu. To je najboljši štart napadalca v zgodovini premier league; Edin Džeko (prav tako ManCity) je denimo v sezoni 2011/12 v prvih treh tekmah zabil šest golov, Haaland še enega več.

Takole je zabil Haaland tretji gol West Hamu. FOTO: John Sibley/Reuters

To je tretja angleška sezona za Norvežana, ki bo najbolj neugoden tekmec Slovenije v letošnji Uefini ligi narodov; Norveška bo obiskala Stožice 14. novembra. Za njim je sanjska statistika: v prvi sezoni je zbral 52 golov v 53 tekmah, v naslednji 38 v 45 tekmah, letos je krenil najbolje doslej.