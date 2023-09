Na Kekov rojstni dan misli uhajajo v San Marino

Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo ob 20.45 igrala svojo šesto tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024. Cilji v gosteh proti San Marinu so jasni. Vse razen nove zmage Slovenije, ta bi bila njena četrta v skupini H, bi bila senzacija. Tri točke so jasen cilj tudi slovenskega tabora.

»Moramo graditi na tem, kar smo pokazali proti Severni Irski v fazi napada, zadaj pa zdržati brez prejetega gola in osvojiti tri točke,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju sprva o načrtih za San Marino dejal dvakratni strelec proti severnoirski zasedbi Andraž Šporar.

Ta je bil na omenjeni tekmi najbolj zadovoljen prav z učinkovitostjo, a je osredotočenost že na San Marinu. »Lahkih tekem ni več, enostavno pa je kakovost na naši strani. Treba je čim prej doseči zadetek in osvojiti tri točke. Kot sem rekel, ni lahkih tekem, ampak smo favoriti in potrebujemo te točke,« je še povedal Šporar in dodal, da bosta pomembni potrpežljivost in učinkovitost ter da bi bilo zelo lepo, če bi Slovenija zadela že iz prve ali druge priložnosti.

Selektor Matjaž Kek ima še pred nedeljo dodaten razlog za praznovanje, saj danes praznuje 62. rojstni dan. A misli so povsem pri obračunu.

»Gre za tekmo, kjer si favorit in moraš to vlogo upravičiti. Trening bo pokazal, kakšno je stanje v ekipi po tekmi s Severno Irsko, saj je nekaj igralcev načetih. Pričakovanja pa so, normalno, povezana z zmago. Je pa ekipa tako daleč, da ve, da je treba vsakogar spoštovati,« je dejal Kek.

Poudaril pa je: »Mi smo tisti, ki odločamo o sebi. Pričakujem kakovostno, taktično disciplinirano Slovenijo, ne glede na to, koliko igralcev bomo zamenjali.«. Opozoril je, da so na prvi tekmi imeli nekaj težav s San Marinom (2:0; op. STA). »To pa zaradi nas samih. Oni igrajo tako, kot igrajo. Tudi na Danskem je kar nekaj časa trajalo, da so prejeli zadetek, tako da se moraš držati nekih principov v igri, biti osredotočen in odločen. Če pa sprejmeš njihov ritem, lahko prideš v težave,« je še povedal Kek.

A tako javnost kot slovenski tabor verjameta, da do težav ne bo prišlo, nenazadnje ima Slovenija stoodstotni izkupiček s šestih medsebojnih dvobojev s San Marinom, ki je tudi zadnji, 208., na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Na dosedanjih petih tekmah v teh kvalifikacijah je prejel 17 golov, dosegel pa nobenega.

Po petih krogih v skupini H vodijo Finci z 12 točkami, Slovenci in Danci jih imajo po deset, Kazahstanci so pri devetih, Severni Irci pri treh, San Marino pa je še brez točk.