Matjaž Kek: Tekma ni bila lahka, spektakularna, a težka za trenerje

Tri točke, tretja zmaga in učinkovita Slovenija. To so najpomembnejše podrobnosti kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo v Stožicah, kjer so tudi Severni Irci povzročali preglavice. Selektor Matjaž Kek bo kljub napadalno učinkoviti in igrivi predstavi, v kateri se je odlikoval napadalni dvojec Benjamin Šeško, Andraž Šporar, našel tudi nekaj slabosti.

Slovenski selektor Matjaž Kek je uspešno pripravil fante za prvo septembrsko kvalifikacijsko zmago. FOTO: Borut Živulović/Reuters

»Zmaga je bila zaslužena, fantje so dali vse od sebe. Tekma ni bila lahka, bila je spektakularna, a težka za trenerje. Vse se je dogajalo hitro, namesto, da povišamo prednost na 4:1, tekmeci znižajo na 3.2. Namerno smo sprejeli tveganje z napadalno postavitvijo. Želeli smo pritiskati na zadnjo vrsto, da poskušamo zabiti gol, dva, in ne z 1:0. Res je, da nekateri odzivi v obrambni vrsti niso bili dobri, morali bi biti odločnejši in konkretnejši. Vedeli smo, da bomo trpeli, ker so manjkali igralci, ki so boljši v obrambni igri, a na drugi strani smo bili učinkoviti v napadu,« je tekmo ocenil selektor Kek in se dotaknil tudi vzdušja.

Petar Stojanović je s pomočjo gostujočega kapetana Johhnyja Evansa vrnil Slovenijo v rezultatsko prednost. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Že nekaj časa opozarjam, da ljudje okoli te reprezentance opravljajo fenomenalno delo. To je ekipa, ki si zasluži vse spoštovanje. Ko me ni bilo zraven, so bili vrhunski. Komunikacije je dobra, tudi ko padejo težka beseda, kar je normalno, so homogeni in ta pozitivnost se preliva na tribune," je povedal in zaključil. »Napadalno smo igrali fantastično tekmo, a že zjutraj bo pomemben le San Marino. Tri točke štejejo enako kot proti Danski, Severni Irski. Ta skupina je takšna, kot je. Rock 'n' Roll.«

Šporar in Šeško sta bila ob Janu Oblaku ključna moža. Bila sta uigrana, ustvarjalna in učinkovita. Takoj po tekmi sta strnila vtise za Sportklub.

»Benjamin je vrhunski igralec,« je mlajšega partnerja pohvalil strelec dveh golov Šporar.

»Pred tekmo nismo mislili, da bo toliko golov, padlo jih je šest. Tekmeci so trikrat izgubili z 0:1, mi tudi nismo bili posebej učinkoviti. Ampak napad ni odvisen od mene, temveč od celotne ekipe. Ko zadaj igramo, odnesemo žoge, pridemo do priložnosti. Res so dosegli dva gola, ampak mi smo bili toliko boljši,« je zaključil Ljubljančan na začasnem delu pri grškem velikanu Panathinaikosu. Komaj 20-letni Šeško je znova potrdil, da je napadalec svetovnega razreda.

Podaji in gol, to je bil izkupiček najbolj vročega slovenskega napadalca Benjamina Šeška. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Bili smo zbrani in smo vedeli, kaj moramo narediti. Bili so tudi težki trenutki, ampak na koncu smo dosegli, kar smo želeli. Tri točke. Mislim, da smo reprezentanca, ki tudi v težkih tekmah pride do priložnosti za gol in ga hitro zabije. To delajo velike ekipe. Ampak ta tekma mora biti takoj pozabljena, zdaj nas zanima le San Marino,« je zaključil Leipzigov biser.