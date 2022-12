Na mundialu bleda Poljska, ceno plačal trener

Czesław Michniewicz ne bo več selektor poljske nogometne reprezentance. Iz poljske nogometne zveze (PZPN) so danes sporočili, da ne bodo podaljšali pogodbe s selektorjem Michniewiczem. Dvainpetdesetletni nekdanji trener varšavske Legije bo 31. decembra 2022 prenehal opravljati funkcijo selektorja reprezentance, ko mu bo tudi potekla pogodba. V Belorusiji rojeni Michniewicz je bil za selektorja imenovan konec januarja letos, za pogodbo z veljavnostjo do konca leta in z možnostjo njenega podaljšanja. Nasledil je Portugalca Paula Souso, ki je Poljsko vodil na 15 tekmah in z njo vpisal šest zmag, pet neodločenih izidov in štiri poraze.

V poljski zvezi so se odločili, da pogodbe z zdajšnjim selektorjem ne bodo podaljšali. Michniewicz je prek dodatnih kvalifikacij s Švedsko Poljsko popeljal v Katar. Poljska je na svetovnem prvenstvu igrala v skupini C s kasnejšo svetovno prvakinjo Argentino ter se kot drugouvrščena uvrstila v izločilne boje. Poljake so v osmini finala izločili branilci naslova Francozi, ki so v finalu turnirja v Katarju osvojili srebro po finalnem porazu po izvajanju enajstmetrovk proti Argentini. Poljska z zvezdniškim napadalcem Barcelone Robertom Lewandowskim je na prvenstvu premagala Savdsko Arabijo, remizirala z Mehiko in izgubila proti Argentini in Franciji.