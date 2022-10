Na Olimpicu zasijal tudi Tomi Horvat

Nogometaši v evropski ligi so odigrali tekme 4. kroga. Fenerbahče je brez pomoči Mihe Zajca v gosteh pri AEK Larnaki zmagal z 2:1, Bodö/Glimt Nina Žuglja pa je izgubil proti Arsenalu z 0:1. Graški Sturm Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića je v gosteh pri Laziu iztržil 2:2.

V skupini A je norveška zasedba gostila favorite iz Londona. Ti so povedli v 24. minuti z golom Bukaya Sake, kot se je izkazalo, je bil to tudi gol za končni izid. Žugelj ni dobil priložnosti za igro.

Fenerbahče je v skupini B ostal na vrhu lestvice, potem ko je v Larnaki zmagal z 2:1. Zajca ni bilo v kadru turške ekipe, ki je povedla v 16. minuti z golom Joaa Pedra. Michy Batshuayi je v 80. minuti podvojil prednost Turkov, ki so šest minut pozneje zapravili še enajstmetrovko, neuspešen je bil Enner Valencia. Malo pred tem je domača zasedba na igrišču ostala le z deseterico.

V skupini C je Ludogorec, ki ga vodi Ante Šimundža, brez Žana Karničnika odigral tekmo s HJK Helsinki in zmagal z 2:0. Finci so tik pred koncem tekme na na igrišču ostali le z deseterico po izključitvi Jukke Raitale.

V skupini E je Manchester United do zmage z 1:0 proti Omonii iz Nikozije, katere član je Tim Matavž, ki pa ga ni bilo v kadru, prišel v 93. minuti, ko je zadel Scott McTominay.

Slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta v skupini F gostovala pri Laziu. Prvi je igral do 79. minute, drugi pa od 58. Slednji je tudi prispeval podajo za izenačujoči gol, ki ga je v 83. minuti dosegel William Böving. So pa Italijani cel drugi polčas igrali brez pordečelega Manuela Lazzarija.

Osmino finala so si že zagotovili Fenerbahče, Rennes, Freiburg in Real Sociedad.