Nad francoskim princem se zgrinjajo temni oblaki; lažna novica ali resna težava?

Potem ko se je brez odškodnine iz Paris SG preselil v Real Madrid za 15 milijonov evrov letne plače, francoskemu nogometnemu princu Kylianu Mbappeju ne gre ravno po načrtih. Najprej je staknil poškodbo, ko se je vrnil v Realovo enajsterico, se je soočil z očitki, ker ni bil na voljo reprezentanci v tem ciklu lige narodov, v sporu je z bivšim klubom PSG, za nameček naj bi se na Švedskem znašel v preiskavi zaradi suma posilstva.

Mbappe igra za Real, ne za Francijo. FOTO: Juan Medina/Reuters

Drugi cikel lige narodov v skupini A je včeraj prinesel zmago Francije v Belgiji (2:1) in Nemčije v še enem sosedskem derbiju proti Nizozemski. Za reprezentanco Didierja Deschampsa je oba zadetka dosegel Randal Kolo Muani, tragični junak finala zadnjega mundiala v Katarju, ko je v 120. minuti pri 3:3 zapravil »smrtno« priložnost za naslov, a je iz bližine nastreljal argentinskega vratarja. Pri Nemcih pa je bil junak zmagovitega gola za 1:0 Jamie Leweling. V Gani rojeni član Stuttgarta je zamenjal poškodovanega Jamala Musialo in se na prvi tekmi za elf vpisal med strelce ...

Mbappe je z družbo večerjal v restavraciji Chez Jolie v Stockholmu. FOTO: Jakob Akersten Broden/AFP

Vseeno pa pred jutrišnjimi zadnjimi tekmami 4. kola v nogometnem svetu najbolj odmeva zgodba okrog igralca, ki ga ta teden sploh ni bilo na igrišču. Pričakovati je bilo, da bo Mbappe pri 25 letih stopil še stopničko višje in takoj zasijal kot prima balerina v belem baletu, toda v zadnjih mesecih ima obilo težav zunaj štadionov.

Namesto, da bi se v celoti posvetil nogometu in se želel čim prej uveljaviti v Realu, s katerim je poleti sklenil petletno pogodbo, se mora ukvarjati z vsem drugim. Ne samo, da ima že nekaj časa težave s telesno pripravljenostjo, znašel se je tudi v sodnem sporu z nekdanjim klubom PSG, katerega toži za 55 milijonov evrov, kolikor naj bi mu katarski lastniki dolgovali od plač in premij v prejšnji sezoni. Zdaj pa še pika na i. Po poročanju švedskih časnikov je osumljenec v preiskavi domnevnega posilstva.

Mbappe je obiskal nočni klub Compagniet. FOTO: FOTO: Jakob Akersten Broden/AFP

Zasegli spodnje perilo

Aftonbladet je namreč v ponedeljek objavil fotografije o prihodu policije v hotel v Stockholmu, kjer je bil prejšnji teden Mbappe s prijatelji. V časniku trdijo, da je domnevna žrtev naprej obiskala zdravnika in nato prijavila posilstvo. O novici je poročala javna televizija SVT, najbolj neposreden pa je bil časnik Expressen, ki trdi, da gre prijavo zoper Mbappeja in da ima zanesljiv vir. Švedski državni tožilec je potrdil preiskavo suma posilstva, ni pa omenil, da gre za Mbappeja.

Ta je po pisanju Aftenbladeta v švedsko prestolnico prišel v četrtek, takrat, ko je Francija v Budimpešti igrala z Izraelom. Z družbo je šel na večerju v restavracijo Chaz Jolie, potem pa v nočni klub Compagniet. V petek je zapustil Stockholm, v soboto pa je bila podana prijava o posilstvu.

11 tekem je v tej sezoni za Real odigral Mbappe, dosegel je 7 golov

Švedsko državno tožilstvo je potrdilo preiskavo suma posilstva. FOTO: Jonathan Klein/AFP

Po trditvah Expressen je policija zasegla nekaj oblačil tudi žensko spodnje perilo. Mbappe je na omrežju X trdil, da je povezava med poročanjem medijev in včerajšnjim zaslišanjem glede njegovega spora z bivšim klubom. »Lažna novica!!! To postaja tako predvidljivo, večer pred zaslišanjem, kakšno naključje,« je zapisal nekdanji biser Monaca. Za AFP pa dejal: Vse te obtožbe so lažne in neodgovorne, širjenje teh vesti pa je nedopustno. Izkoristil bom vsa pravna sredstva, da se ugotovi resnica, pa tudi za pregon oseb in medijev, ki so vpleteni.«

Od PSG zahteva 55 milijonov evrov. FOTO: Catherine Steenkeste/ Reuters

Deschamps: Dovolj je velik

Nanj se je zares zgrnilo veliko slabega. Navijači mu zamerijo, ker je izpustil tekmi lige narodov proti Izraelu in Belgiji, čeprav je za Real igral tako v ligi prvakov kot nazadnje v španskem prvenstvu. Za nameček je zdaj kapetan trikolorov, zamenjal je Antoina Griezmanna, ki je vedno dal prednost reprezentanci pred klubom. Odzval se je tudi selektor Deschamps, ki bi veliko raje delal v miru. »Takšne novice vsekakor niso dobre za francosko reprezentanco. Vsak ima pravico pisati, kar hoče, ampak morda bi bilo bolje narediti korak nazaj, preden se objavi kaj takšnega. Nedvomno vse skupaj prinaša negativno energijo v ekipo,« je dejal Deschamps, ki se ne bo pogovoril z Mbappejem: »Dovolj je velik, da se bo znal odzvati.«