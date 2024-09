Kylian Mbappe se mora paziti Realovih Brazilcev

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar, ki se še zdravi po hudi poškodbi kolena, je svoje rojake pri Real Madridu opozoril na igranje s Kylianom Mbappejem, s katerim sta bila pri Paris St-Germainu kar šest sezone, od 2017 do 2023. Na to obdobje nima prav lepih spominov na mlajšega nogometaša. Pri Realu imajo Brazilci Eder Militao, Viniciusom Junior, Rodrygo in Endrick veliko vlogo in vpliv.

Neymar je bil brez dlake na jeziku in jim povedal, da je bil zanj igranje z najboljšim Francozom pekel in katastrofa. Neymarjevo svarilo je razkril novinar Cyril Hanoun v pogovoru za radijsko postajo Europe 1.

»Brazilci pri Realu so prijatelji z Neymarjem. Med njim in Mbappejem je bila vedno vojna,« je pritrdil govoricam o tem, da se zvezdnika nista preveč marala.

Neymar in Mbappe sta istočasna prestopila v PSG, leta 2017. Za Brazilca je pariški klub plačal 220 milijonov evrov odškodnine Barceloni, za Francoza pa 180 milijonov evrov Monacu. Skupaj sta igrala 136 tekem in osvojila štiri naslove francoskega prvaka.

Francoski prvak in lanski polfinalist lige prvakov bo sezono v LP začel jutri proti Gironi.