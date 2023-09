Nagelsmann novi selektor Nemčije

Nemški nogometni strateg Julian Nagelsmann je postal novi selektor nemške reprezentance. Nekdanji trener Bayern Münchna bo Nemčijo vodil na domačem evropskem prvenstvu prihodnje leto, podpisal pa je kratkoročno pogodbo do 31. julija 2024. Po EP se bo lahko svobodno odločil o svoji prihodnosti. Šestintridesetletni Nemec je na klopi elfa zamenjal Hansija Flicka. Ta je službo izgubil 10. septembra po le štirih zmagah na zadnjih 17 tekmah, vključno z izpadom v skupinskem delu svetovnega prvenstva.

»EP imamo v svoji državi. To je nekaj posebnega. Z veliko željo sprejemam ta izziv,« je dejal Nagelsmann. Ta je nazadnje vodil Bayern, kjer je prav tako nasledil Flicka. Ob sebi bo kot pomočnika imel nekdanjega napadalca Bayerna Sandra Wagnerja. Svojo prvo tekmo v vlogi selektorja bo vodil 14. oktobra v Hartfordu proti ZDA, tri dni pozneje pa še proti Mehiki v Philadelphii.

»EP prihodnje leto je izjemnega pomena za celoten nogomet v Nemčiji. Prepričani smo, da bo Julian Nagelsmann poskrbel, da bo reprezentanca navdušila svoje navijače in da bo euro tudi športno uspešen,« je dejal predsednik Nemške nogometne zveze Bernd Neuendorf.

Na zadnjih petih tekmah pod vodstvom Flicka Nemci niso zmagali in vpisali štiri poraze. Tik za tem so nato pod vodstvom Rudija Völlerja ugnali Francijo z 2:1, a ta ni bil pripravljen dlje časa ostati na položaju selektorja. Völler je trenutno direktor reprezentance in naj bi bil tudi gonilna sila pri imenovanju Nagelsmanna.