Nainggolan obljubljal vzorno obnašanje, po manj kot tednu vozil pijan

Belgijski mediji so se razpisali o novem incidentu nogometaša Radje Nainggolana, ki je nedavno razdrl pogodbo z milanskim Interjem in podpisal z Royalom iz Antwerpna. V mestu svojega rojstva se je nogometaš belgijsko-indonezijskih korenin sicer nogometno izobrazil pri lokalnem rivalu Germinal Beerschotu in Piacenzi v Italiji, povratek v domovino pa se za pogosto kontroverznega vezista ni razpletel po najlepših željah.



Policisti so ga v nedeljo ustavili zaradi prehitre vožnje v Amberesu, za piko na i pa je vozil pod vplivom alkohola. Sledil je odvzem vozniškega dovoljenja za obdobje 15 dni, kot je že potrdil predstavnik za stike z javnostjo tožilstva Kristof Aerts.

​Napovedal je, da bo mladim za vzor

​Za Nainggolanom ni najlepše slovo od serie A, kjer je minulo sezono namesto v vrstah državnih prvakov sklenil pri Cagliariju. Na Sardiniji je sicer odigral najboljše sezone kariere med letoma 2010 in 2014 ter si tam priigral prestop k Romi in vpoklic v belgijsko reprezentanco. Letos poleti je razočaran dejal, da ga je Cagliari »izdal in zapustil«, potem ko se pogajanja za ponovno selitev k rdeče-modrim niso prinesla želenega rezultata. Zanimivo, da je Nainggolan na predstavitvi v Antwerpnu razpredal o tem, kako bo na željo trenerja pri Royalu tudi vzor mladim, kar pa se ni ravno uresničilo.



»Imel sem prvi pogovor s trenerjem, v katerem mi je jasno povedal, kaj pričakuje od mene, tudi izven nogometa. Gre za miselnost in dajanje vzora mladim, ki me občudujejo na zelenici,« je pred manj kot tednom, ko je uradno podpisal pogodbo, napovedal Nainggolan.



Royal trenutno zaseda 14. mesto v državnem prvenstvu, Kortrijk z Luko Elsnerjem je peti s tekmo več in petimi točkami naskoka. Zaplet z Nainggolanom ni najboljša priprava na povratno tekmo play-offa evropske lige s ciprsko Omonio, ki v belgijsko pristanišče v četrtek prihaja po zmagi s 4:2 na prvem obračunu.

