Najvišje ocene prejeli Stojanović, Iličić in Šeško, najnižjo Mlakar

Kako smo ocenili učinek slovenskih nogometašev v pomembni tekmi s Slovaško? Najvišje ocene so prejeli Petar Stojanović, Josip Iličić in Benjamin Šeško, najnižjo Jan Mlakar. Slovenska zvezna vrsta je imela težave s hitrim Stanislavom Lobotko, veliko prometa je bilo tudi pred vrati Jana Oblaka. Nihče med rezervisti, ki jih je poslal v ogenj selektor Matjaž Kek, ni opozoril nase. Preverite njihove ocene in opis (ne)opravljenega.