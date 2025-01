Namesto težkega metala rokovska balada na Anfieldu

V nadaljevanju preberite:

Ko se je legendarni nemški trener Jürgen Klopp, ki je končal dolgo čakanje in po 30 letih nogometaše Liverpoola popeljal do 19. naslova angleških prvakov, pred letom dni odločil, da si bo po devetih letih vzel premor, so se navijači kluba iz mesta Beatlov zbali, da se bo rdečim ponovila zgodba Manchester Uniteda, ki ne najde poti po slovesu sira Alexa Fergusona, ali Arsenala, ki po odhodu Arsèna Wengerja ni osvojil nobene resne lovorike. Strah je bil očitno odveč, kar je največja zasluga Arneja Slota, ki mu Kloppovi čevlji niso bili preveliki.

Kdo je 46-letni Nizozemec, ki mu najglasnejši navijači s tribune Kop pojejo hvalospeve?