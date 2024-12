Haaland in City končala negativni niz

Nogometašem Manchester Cityja, ki so v zadnjih tekmah doživljali šok za šokom, se je v 19. krogu angleškega prvenstva vendarle nasmehnila sreča. Čeprav na gostovanju pri Leicestru spet niso pokazali prepričljive predstave, so preživeli pritisk domačih in prišli do devete zmage v ligi, a šele druge na zadnjih 14 tekmah v vseh tekmovanjih.

Leiecester, ekipa Ruuda van Nistelrooya, je imel dovolj priložnosti, da bi podaljšal krizo ekipe Pepa Guardiole in prekinil svoj niz treh zaporednih porazov. Dvakrat je zadel okvir vrat, Jamie Vardy je še pri rezultatu 0:0 zapravil imenitno priložnost, kar so gosti v 21. minuti kaznovali.

In to s pomočjo domačega vratarja Jakuba Stolarczyka, ki je po strelu Phila Fodena slabo odbil žogo, ta je prišla do Brazilca Savinha, ki jo je poslal v mrežo in tako dosegel svoj prvi gol v dresu Cityja.

V drugem delu je Leicester pritiskal in pritiskal, izenačenje je veselo v zraku, a do njega vendarle ni prišlo. Prav nasprotno. Gosti so prek Erlinga Haalanda, ki je po podaji Savinha prekinil strelski post, vodstvo povišali, s tem pa umirili tekmeca in prišli do pomembne zmage.

Imenitne predstave nadaljuje Notthingham Forest. Tokrat je z 2:0 zmagal na gostovanju pri Evertonu in se vsaj začasno prebil celo na drugo mesto prvenstvene razpredelnice. Novo razočaranje so doživeli navijači Tottenhama, njihova ekipa je doma z Wolverhamptonom igrala le 2:2, potem ko so gosti izenačili v 87. minuti. Še tri minute pozneje je do izida 2:2 in s tem točke na gostovanju pri Fulhamu prišel Bournemouth, Crystal Palace pa je z 2:1 ugnal zadnjeuvrščeni Southampton.

Izidi:

Leicester – Manchester City 0:2 (0:1)

Crystal Palace – Southampton 2:1 (1:1)

Everton – Nottingham Forest 0:2 (0:1)

Fulham – Bournemouth 2:2 (1:0)

Tottenham – Wolverhampton 2:2 (1:1)

West Ham – Liverpool (18.15)