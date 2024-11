Navijačev Dinama draginja ni zmotila

Torkov večer v Uefini ligi prvakov prinaša tudi tekmo bratislavskega Slovana in zagrebškega Dinama. V naši južni soseščini je bilo že od žreba naprej opazno izjemno zanimanje za gostovanje v slovaški metropoli, ki ni pretirano oddaljena in je povrh za navijaško denarnico tudi cenovno ugodna.

In četudi so se pri Slovanu odločili za najvišjo ceno vstopnice, ki jo dovoli Uefa na tekmah lige prvakov za t. i. navijaški sektor, 60 evrov, so privrženci zagrebškega kluba v hipu kupili vseh 1100 vstopnic, kolikor jim jih je namenil Slovan. »Gostitelje tekme smo prosili za dodatni kontigent vstopnic za naše privržence, pa so prošnjo zavrnili ob obrazložitvi, da je štadion z 22.500 sedeži razprodan in tako ne morejo eč prodajati vstopnic,« so sporočili iz Dinama ter svojim privržencem svetovali, naj v izogib incidentom ne prespijo v Bratislavi, temveč pripotujejo na dan tekme ter se takoj po njej vrnejo na Hrvaško.