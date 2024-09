Najboljša liga prvakov doslej: spored, izidi in tekme Slovencev

Današnji dan prinaša vrnitev Uefine lige prvakov, najmočnejšega nogometnega tekmovanja na svetu; liga prvakov bo v sezoni 2024/25 ponudila navijačem več tekem in bolj nepredvidljiv razplet lige. Spektakularno bo od današnjega torka do četrtka, ko se bo merilo med seboj 36 klubov iz vse Evrope. Uefa je razširila svoj paradni produkt za štiri udeležence, pri čemer imajo v novem sistemu večje možnosti za preboj med elito tudi klubi iz manjših držav, med katere sodi tudi Slovenija.

Slovenski prvak resda ne bo igral v ligi prvakov, zato pa je v njej devet slovenskih legionarjev: Jan Oblak (Atletico Madrid), Benjamin Šeško, Kevin Kampl (Leipzig), Timi Max Elšnik, Vanja Drkušić (Crvena zvezda), Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) ter Jon Gorenc Stanković, Arjan Malić in Tomi Horvat (Sturm Gradec).

Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta del ekipe Leizpiga, ki meri visoko tudi v tej evropski sezoni. FOTO: Leon Kuegeler/Reuters

Enotna lestvica klubov je ena od novosti, ki bo naredila ligo še bolj izenačeno vse do konca januarja, ko bodo odigrali zadnje, osmo kolo rednega dela (doslej šest tekem). Da se privržencem vrhunskega nogometa obeta pravi šov, namiguje že prvo kolo: drevišnji večer prinaša spopad velikanov Milana in Liverpoola, sreda dvoboj angleškega in italijanskega prvaka Manchester Cityja in Interja iz Milana, četrtek paslovensko obarvani derbi Atletico Madrid – Leipzig, v katerem bo skušal Šeško matirati Oblaka. Vsak dan bodo igrali v dveh terminih, in sicer dve tekmi ob 18.45, preostale ob 21. uri.