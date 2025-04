Navijači Arsenala raje na počitnice k mestnemu rivalu kot pa v Ruando

Navijači Arsenala so s satirično kampanjo pokazali, da nikakor niso naklonjeni sponzorju Visit Ruanda, uradni turistični promocijski kampanji Ruande. Dovolj povedno je že dejanje, da so pred štadionom Emirates postavili velik pano z napisom »Obiščite Tottenham«, pristaši topničarjev pa bi torej raje počitnikovali pri mestnemu rivalu kot v Ruandi. Prav tako so pred tekmo proti Crystal Palaceu protestniki razdelili trake, s katerim so navijači prekrili sponzorski napis Visit Ruanda.

Sponzor je navijačem kost v grlu zato, ker država po poročanju mnogih organizacij finančno podpira uporniško skupino M23, ta pa je po zapisu Združenih Narodov »med drugim odgovorna za resne kršitve mednarodnega prava in za napade na ženske ter otroke v konfliktu v Demokratični republiki Kongo«.

Arsenalov vratar David Raya in sporni napis Visit Ruanda na dresu. FOTO: David Klein/Reuters

S spornim pokroviteljem so topničarji sklenili pogodbo leta 2018, ta jim je v sezoni 2023-2024 po poročanju The Athletic v blagajno prinesla dvanajst milijonov evrov. Arsenalu prihodnjo sezono tudi brez teh milijonov ne bo manjkalo denarja, saj bo letošnjo sezono najverjetneje končal med najboljšimi tremi klubi v premier league, v ligi prvakov pa se je že uvrstil v polfinale.

Na začetku letošnjega leta so se sponzorstvu uprli tudi privrženci Paris Saint-Germaina. »Kot ikoničen in svetovno znan klub bi si moral PSG prizadevati za pozitivne vrednote. Vendar zato, ker je eden izmed sponzorjev Visit Ruanda, ljudje po svetu PSG vidijo kot organizacijo, ki ignorira geopolitično in humanitarno krizo v Kongu,« so zapisali v izjavi za javnost. Peticijo, s katero so se želeli navijači znebiti sponzorja Visit Ruanda, je februarja letos prejela 75 tisoč podpisov.

PSG je kljub apelom navijačev podaljšal pogodbo s spornim sponzorjem. FOTO: Posnetek zaslona na spletni strani kluba PSG

A psi lajajo in karavana gre dalje. PSG in Visit Ruanda sta v sredini aprila podaljšala svoje sodelovanje do leta 2028 in s tem so po besedah vodilnih v klubu »ojačali vseprisotnost Ruande in poudarili vlogo države kot podlage za razvoj mladih in ustvarjalnosti.« Tako je francoski klub, ki mu od katarskega prevzema leta 2011 nikakor ne primanjkuje denarja, eklatantno pokazal ravnodušnost do pozivov navijačev in terorja, ki se odvija v Demokratični republiki Kongo.

Besede so, ukrepov ni

Pritiska niso izvajali zgolj podporniki, protestna nota je v klube prispela še iz Konga. Tamkajšnja zunanja ministrica Therese Kayikwamba Wagner je februarja trem evropskim nogometnih velikanom, Bayernu, Arsenalu in Paris Saint-Germanu, poslala pismo, v katerem je klube pozvala k bojkotu sponzorstva, saj »Ruanda sodeluje v vojni v Kongu, zaradi katere se je moralo letos izseliti več kot 500 tisoč ljudi.« Nadalje je zapisala, da je kampanja Visit Ruanda domnevno financirana z denarjem, ki ga ruandska vlada pridobi s prodajo ilegalnega izkoriščanja naravnih virov iz Konga.

»Seveda se ukvarjamo s trenutno situacijo. Dva zaposlena smo že poslali v Ruando, od koder poročata o situaciji. Ko se bosta vrnila, se bomo odločili o nadalnjih ukrepih,« je po poročanju nemškega medija DW ob pismu kongovske zunanje ministrice dejal izvršni direktor Bayerna Jan-Christian Dreesen. Od takrat naprej Bayern ni sprejel niti enega ukrepa v povezavi s kontroverznim sponzorjem.

Odgovor na vprašanje podpornikov, če želijo letno prejeti več milijonov evrov ali izgubiti par tisoč navijačev, so pri Paris Saint-Germainu, Bayernu in Arsenalu tako očitno že podali.