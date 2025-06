Navijači ganili Enriqueja, ki se preminule hčerke najbolj spominja ob porazih

Od Berlina do Münchna, od 6. junija 2015 do 31. maja 2025. Ko je Luis Enrique z Barcelono pred desetimi leti prvič osvojil ligo prvakov, ga je med slavjem na zelenici v Berlinu spremljala tudi štiriletna hčerka. Skupaj sta poplesavala in v zelenico zapičila Barcelonino zastavo.

Prizor je marsikomu ostal v spominu, še posebno, ker je deklica kmalu hudo zbolela za agresivno obliko kostnega raka. Umrla je leta 2019 pri devetih letih, kar je Enriqueja in njegovo družino zelo prizadelo, zato je celo prekinil s službovanjem na čelu španske reprezentance.

Znameniti prizor iz Berlina. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Sedaj je spet na vrhu Evrope, tokrat s PSG in znova je bila z njim hčerka. Resda ne v fizični obliki, toda v mislih marsikoga na štadionu. Kaj vse je pretrpel Luis Enrique, vedo tudi pariški navijači, zato so po koncu finala lige prvakov razprli veliko platno, na njem pa je bila podoba, kako Enrique s svojo hčerko v travo znova zapičuje zastavo, le da tokrat v barvah PSG. Podobno sliko je imel na svoji črni majici tudi španski trener, ki je tako poustvaril prizor iz finala v Berlinu.

»Zelo ganljivo,« je dejal v Münchnu. »Videl sem transparent, zelo lepa gesta navijačev za mojo družino.« Zraven je zatrdil, da na hčerko misli ves čas: »Ni mi treba osvojiti lige prvakov, da bi se spominjal hčerke. Moja hči je vedno z nami in podpira vso družino. V resnici njeno prisotnost še veliko bolj čutim, ko izgubimo.«

Obenem je poudaril, česa vse se je naučil ob izgubi hčerke: »V mislih imamo vse dobre stvari, ki nam jih je dala. Naučila nas je, da iz žalostnih trenutkov vedno vzamemo nekaj pozitivnega. To je miselnost, ki jo imamo v družini. Zato mi ni treba osvojiti trofeje, da bi čutil njeno prisotnost.«

Ob izgubi hčerke je delo reprezentance zapustil za štiri mesece. Začasno ga ja nadomestil pomočnik Roberto Moreno, toda ta se ob povratku Enriqueja ni želel umakniti. Enrique je svojo jezo razkril celo v medijih, Morena pa je na koncu odstavila španska nogometna zveza in na mestu selektorja znova postavila Luisa Enriqueja.

Navijači Paris Saint-Germaina razkazujejo transparent, na katerem je španski trener Luis Enrique skupaj s svojo pokojno hčerko Xano. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

O svoji hčerki je sicer govoril v različnih intervjujih. Pred leti je dobil vprašanje, ali je sedaj srečen ali nesrečen? Odgovoril je, da je zelo srečen, kar je novinarja presenetilo, a Luis Enrique ga je samo pogledal in mu odčital lekcijo življenja: »Moja hčerka je z nami živela devet čudovitih let. Imamo na tisoče spominov nanjo. Moja mama sprva ni imela Xaninih fotografij. Ko sem jo vprašal, zakaj ni nikjer nobenih fotografij Xane, je samo rekla, da preprosto ne more, ampak takoj sem ji odgovoril, da je Xana vedno z nami. Ker se se je spominjamo prav vsak dan, govorimo o njej in se smejimo. In mislim, da nas tudi Xana še vedno spremlja od nekje.«