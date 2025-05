Presrečen, ker je za 3000 evrov kupil vstopnico

Münchenske pomladne sobote so živahne, da je kaj. Že brez kakršnihkoli dogodkov je v osrednji peš coni gneča, ob lokalih na mestni tržnici domačini in turisti potrpežljivo čakajo v vrsti na vrček piva s kakšnim prigrizkom, najpogosteje belo klobasico ali mesni sir, Angleški vrt, sicer največji mestni park v Evropi, je poln sprehajalcev, otrok, rekreativcev.

Na današnjo soboto, ko se bosta zvečer za lovoriko lige prvakov pomerila Inter in PSG, pa je v tem mestu še precej bolj pisano kot ponavadi. Navijači so na spektakel pripotovali z vsega sveta, mnogi kajpak brez vstopnic, črni trg deluje kot po tekočem traku. Cene vstopnic dosegajo višave in če so te po münchenskih pivnicah na petkov večer ponujali po 3000 €, je zdaj njihova cena sredi mesta še vsaj tisoč evrov več. »Sinoči sem plačal 3000 evrov in ni mi žal, saj takšne priložnosti ne zamudiš,« je dejal eden iz skupine 200 navdušenih nogometnih privržencev iz Kitajske.

Bavarska metropola je kajpak vajena na vrvež ob velikih nogometnih tekmah – že v sredo bo Allianz Arena spet pokala po šivih ob polfinalnem spektaklu v ligi narodov med Nemčijo in Portugalsko –, izkušnje z logistiko so bogate. Tako danes že od 13. ure pospešeno vozi podzemna železnica proti prizorišču tekme, najprej v petminutnem presledku, pozneje bo ta trimutni. Prostor okrog štadiona z bogatim animacijskim sporedom pa bo odprt že ob 17.00, torej štiri ure pred uvodnim žvižgom glavnega sodnika Istvana Kovacsa, pripadnika madžarske nacionalne skupnosti iz Romunije.