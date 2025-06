Plesu na zelenici so sledili izgredi med slavjem v Parizu (FOTO)

Na tisoče navijačev Paris Saint-Germaina je v soboto prišlo na ulice francoske prestolnice, da bi proslavili zmago svojega kluba v finalu lige prvakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Najbolj vročekrvni navijači so se spopadli tudi s policijo, ta je aretirala skoraj 300 ljudi.

Večina navijačev je praznovala mirno, pariška policija pa je sporočila, da so pretepi izbruhnili v bližini Elizejskih poljan, mestne avenije Champs-Elysees, in stadiona PSG Park princev (Parc des Princes), kjer je 48.000 navijačev na štirih velikih zaslonih spremljalo zmago proti milanskemu Interju s 5:0 v Münchnu.

Navijaško slavje v Parizu. FOTO: AFP

Večina od skoraj 300 pridržanih je bila osumljena posedovanja ognjemetov, pirotehničnih sredstev in povzročanja neredov, je sporočila pariška policija. Novinarji AFP so videli, kako je policija uporabila vodni top, da bi ustavila podivjano množico, ki je dosegla Slavolok zmage.

»Povzročitelji težav na Elizejskih poljanah so želeli ustvariti incidente in so večkrat prišli v stik s policijo z metanjem velikih ognjemetov in drugih predmetov,« je policija zapisala v izjavi.

Zunaj Pariza je policija sporočila, da je avto trčil v navijače, ki so proslavljali zmago PSG v Grenoblu na jugovzhodu Francije, pri čemer so bili štirje ljudje poškodovani, od tega dva huje. Vsi poškodovani so bili iz iste družine, je sporočila policija. Voznik se je predal policistom in so ga pridržali, voznik naj ne bi ukrepal namerno.

V Parizu je večina navijačev pokazala svoje veselje s petjem in plesom na ulicah, s trobljenjem avtomobilskih hup, potem ko je pariška ekipa prvič v zgodovini osvojila tekmovanje, poimenovano liga prvakov, ter posegla po najbolj čislani lovoriki v evropskem klubskem nogometu.

Iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona so sporočili, da bo predsednik Francije v nedeljo gostil zmagovalce lige prvakov, da bi jim čestital. Macron je v ločenem sporočilu na X pozdravil "dan slave za PSG". "Bravo, vsi smo ponosni," je zapisal. "Pariz je nocoj prestolnica Evrope." Pariška županja Anne Hidalgo je zmago v finalu lige prvakov označila kot "zgodovinsko".

Ekipa PSG bo v nedeljo pripravila svojo parado zmagovalcev z mimohodom na Elizejskih poljanah, ko se pričakuje, da se bo zbralo več deset tisoč navijačev, da bi videli svoje junake po vrnitvi v domovino.

Takoj, ko je sodnik v Münchnu piskal zadnji žvižg, je nebo nad Parizom zažarelo v zvočni in svetlobni predstavi, nekaj kilometrov naprej pa je Eifflov stolp zasijal v barvah Pariza. Zunaj pa so se navijači zbrali predvsem na Elizejskih poljanah. To avenijo so za to priložnost zaprli za avtomobile, na trgu Trocadero pa so zmagoslavje proslavili veliko prej, z glasnim pokanjem petard, napevi in hupanjem.

Demonstracije veselja niso minile brez nasilja: 5400 policistov in žandarjev, ki so bili zvečer razporejeni v Parizu in njegovi okolici, je na Elizejskih poljanah uporabilo vodne topove in moralo evakuirati navijače, ki so se zgrnili na obvoznico, čeprav je tekma še trajala.

Ob 22.45, v trenutku, ko se je tekma končala, so aretirali 81 ljudi, ki so se zbrali v Porte de Saint-Cloud in na začetku Elizejskih poljan, predvsem zaradi "posedovanja ognjemetov in zažigalnih izdelkov," kažejo policijska poročila.

Na Elizejskih poljanah so številne izložbe preventivno pokrili z lesenimi ploščami. Tisti starejši so vzdušje primerjali z rajanjem ob zmagoslavju Francije leta 1998, ko je francoska reprezentanca osvojila naslov svetovnih prvakov.