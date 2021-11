Ne virus, megla je preprečila tekmo

Neverjetno, toda nogometnim prvoligašem ta konec tedna prav nič ne gre po načrtih. Potem ko je v Olimpijin tabor vdrl virus sars-cov-2, je prišlo do odpovedi tekme v Domžalah. Nogometaši Domžal bi morali ob 17.00 gostiti Celjane. Toda izvedbo tekme je preprečila gosta megla, ki se je spustila na zelenico domžalskega športnega parka.

Sprva so odgovorni še zamaknili začetek tekme za 15 minut, še pred iztekom teh pa so sporočili, da je tekma odpovedana in jo bodo izvedli v novem terminu.