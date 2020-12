Neizmerno veselje Nemcev po koncu tekme v Milanu

Sodniški dodatek je trajal vso večnost

Inter je prvič v svoji zgodovini zasedel zadnje mesto v skupini. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters



Inter še nikoli slabši

Madrid je bil včeraj kraj veselja tako za domači Real kot Borussio Mönchengladbach, saj sta si oba kluba priborila mesti v izločilnih bojih lige prvakov.Po zadnjem sodnikovem pisku so se najprej razveselili Madridčani, saj so z golomaslavili z 2:0 in osvojili prvo mesto v skupini.»Dobro smo začeli tekmo in videlo se je, da želimo zmagati in pokazati, kako dobri smo. Za zmago smo delali kot ekipa. Vsaka naslednja tekma bo kot finale, saj bo vsak naslednji tekmec močan. Proti Madridu se vsaka ekipa potrudi še nekoliko bolj in se globje brani. Lepo je osvojiti prvo mesto v skupini, a mi imamo visoke cilje,« je povedal glavni junak Benzema.Njegov trenerje bil vesel uspešnega večera: »Želeli smo biti prvi v skupini in to nam je uspelo. Bili smo briljantni vseh 90 minutah. Pomembno je bilo končati na prvem mestu, to se je zgodilo prvič z menoj na trenerskem položaju.«Nemci so na svoj izbruh sreče morali še počakati, saj še ni bilo konec preostale tekme v skupini med Interjem in Šahtarjem. Ko se je obračun v Milanu končal brez zmagovalca, so Nemci skočili v zrak, saj so se prvič v svoji zgodovini uvrstili v osmino finala lige prakov.Vezist nemškega moštvaje opisal dogajanje v Madridu in čakanje na zaključek tekme v Milanu: »Danes nismo imeli možnosti proti Realu, v skupini pa smo drago prodali svojo kožo in lahko smo ponosni nase. Smo presrečni in svojih občutkov ne morem opisati. Ne zgodi se pogosto, da upaš, da se bo tekma končala z rezultatom 0:0, sodniški dodatek pa je trajal vso večnost. Razplet te tekme smo spremljali kot ekipa in bil je čudovit trenutek. Takšni trenutki dolgo ostanejo v spominu. Bilo je neverjetno in veselje je bilo nenadzorovano.«Kapetan Borussieje dejal: »Nismo bili dovolj učinkoviti. Veliko stvari moramo popraviti, vendar pa to nocoj ni pomembno, saj smo napredovali. Podprli smo svoje ambicije in zdaj bomo slavili.«V skupini B jo je najslabše odnesel milanski Inter, ki je s šestimi točkami ostal brez evropske pomladi in sploh prvič v svoji zgodovini zasedel zadnje mesto v skupini.Inter bi za nadaljevanje evropske poti nujno moral zmagati, kar se je poznalo tudi na igrišču, saj so imeli domači terensko premoč (54%) in bili podjetnejši pri strelih (20:7), vendar jim je zmanjkalo sreče.je zadel prečko, ob streluz glavo je odlično posredoval, za konec pa je Lukaku nenamerno blokiral nevaren strelSlovenski vratarje po neuspešni evropski sezoni povedal: »Potrudili smo se po najboljših močeh, a nismo zadeli. Od Šahtarja sem pričakoval več, vendar pa so bili nasprotniki zadovoljni s točko, medtem ko smo mi potrebovali zmago. Igrali smo v uravnoteženi skupini, napredovanje pa smo zapravili v Kijevu in nocoj. Morali bi storiti več, a zdaj ne moremo jokati. Preostaneta nam še prvenstvo in italijanski pokal.«Strateg Milančanovje ob slovesu razmišljal: »Prisotno je obžalovanje in razočaranje. Mislim, da je neverjetno, da smo dominirali na obeh tekmah s Šahtarjem, pri tem pa ostali brez doseženega gola. Tekom skupinskega dela nismo imeli sreče s sodniki in sistemom VAR. Sedaj, ko smo izpadli, lahko rečem, da nam sodniki niso pokazali spoštovanja, saj je bilo več situacij, ki jih niso opazili ali preverili s sistemom VAR,« je bil jezen Conte.