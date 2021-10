Nekdanji Bayernov šef je za reformo finančnega fair-playa

Iz »upokojenskega fotelja« se je na stanje v evropskem klubskem nogometu odzval nekdanji prvi mož bavarskega velikana FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge. V kolumni za Welt am Sonntag je Evropsko nogometno zvezo (UEFA) pozval k reformi finančnega fair-play (FFP).



»Potrebujemo finančni fair-play 3.0,« je začel odmeven zapis, v katerem je po nemško izpostavil odgovornost in disciplino. »Moral bi biti strog in morali bi g upoštevati dosledno, dosledno ...,« je nadaljeval 66-letni priseljeni Bavarec iz Severnega Porenja-Vestfalije in eden od ključnih mož Bayerna v minulih petnajstih letih.



Po njegovem bi FFP 3.0 moral vsebovati seznam kazni. »Če bi klub kršil pravila, ne bi smel ostati v sivi coni, temveč bi morali razrešiti nepravilnosti. Kazni in pravila morajo biti jasnejši, da ne bi prihajalo do nejasnih preiskav, kakršne vidimo zdaj. Treba je natančno vedeti, s čim se bodo soočili klubi, če bodo kršili pravila, vključno z izključitvijo iz lige prvakov," je menil Rummenigge in pozval k racionalnejšemu pristopu poslovanja klubov, ker bi se tako izognili ekonomskemu zlomu. Kot primer je navedel Juventus.



Na koncu je tudi pomenljivo pozval kluba z arabskimi lastniki, Paris Saint-Germain in Manchester City. »Naj se zgledujemo po njima, pri katerih je denar res le relativno vprašanje?«

