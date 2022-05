Nekdanji klub Branka Oblaka ekspresno nazaj med elito

Potem ko so nekdanji delodajalci legendarnega Ljubljančana Braneta Oblaka v predzadnjem, 33. kolu doma s 3:2 po preobratu premagali St. Pauli, je že jasno, da se sedemkratni nemški prvak vrača v bundesligo. Gosti iz Hamburga so sicer ob polčasu z goloma mladega hrvaškega nogometaša Igorja Matanovića (9., 17. minuta) vodili, vendar je Schalkeju uspel veliki preobrat.

Simon Terrode je na začetku drugega polčasa (47.) z bele pike najprej znižal zaostanek, nato pa v 71. minuti poskrbel za izenačenje, zmagoviti zadetek pa je dosegel Rodrigo Zalazar v 78. minuti.

Z zmago je vodilni Schalke prišel do 62 točk, pet več od drugega na lestvici HSV, tretjega Darmstadta in četrtega Werderja, ki pa ima tekmo manj. St. Pauli je ostal na petem mestu s 54 točkami. Prvi dve ekipi druge nemške lige si neposredno zagotovita prestop v bundesligo, tretja ekipa pa bo odigrala kvalifikacije s 16. ekipo bundeslige, pred zadnjim kolom sezone je to Stuttgart, ki mora še odigrati tekmo 33. kola.