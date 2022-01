Nekdanji Šiškar na mundial v Katar

Današnja bo noč v Iranu kratka. V deželi 84 milijonov prebivalcev ima magično moč, ni si težko predstavljati evforije, ki je zdaj zajela prebivalstvo ob zmagi državne nogometne reprezentance v kvalifikacijah in uvrstitvi v Katar. Ni dvoma o tem, da bodo v tem delu svetu iranski nogometaši uživali v izjemni podpori na prizorišču.

Pod izjemen uspeh in ključno zmago proti Iraku z 1:0 se je podpisal Dragan Skočić, doma z Reke, ki je nekoč bil tudi trener v Šiški zdaj že nesrečne Interblockove nogometne zgodbe. Nekoč pred 13 leti je ta klub vodil k senzacionalni pokalni lovoriki, v nepozabnem celjskem finalu je Interblock premagal moštvo Maribora z 2:1. Skočić je tudi s svojo Rijeko osvojil pokal.

Zanimivo pa, da v Iranu nadaljujejo svoje zgodba hrvaški strokovnjaki, pred omenjenim Rečanom so to reprezentanco vodili Tomislav Ivić, Ćiro Blažević in Branko Ivanković.