Nekoč najboljši posameznik 1. SNL z 28 leti pomahal nogometu v slovo

V svoji karieri je Mitja Lotrič oblekel drese številnih klubov, s Celjem pa je v sezoni 2019/20 osvojil tudi naslov prvaka in bil izbran za najboljšega igralca sezone. V karieri je zastopal barve Mure, kjer je začel poklicno kariero, Kopra, Rudarja Velenja, ciprskega Pafosa, Celja, nemškega Würzburger Kickersa, izraelskega Bnei Sakhnina ter nazadnje avstrijskega tretjeligaša Allerheiligen.

Največji pečat je pustil na slovenskih zelenicah, v prvi ligi je po podatkih Nogometne zveze Slovenije skupaj zbral 232 nastopov in se podpisal pod 49 golov in 32 asistenc. V pokalu je zaigral še 17-krat, v 2. SNL pa 18-krat. V sezoni 2019/20 je v celjskem dresu na 34 tekmah dosegel 18 prvenstvenih golov in bil eden ključnih členov ob prvem naslovu državnih prvakov za klub iz knežjega mesta. Skupaj je za ta klub odigral 85 tekem in dosegel 28 golov ter 15 asistenc.

»Nogomet mi je dal veliko, lahko rečem, da vse, slabih in dobrih trenutkov. Na žalost sem imel večkrat poškodovano koleno, vendar sem iz vsake tovrstne situacije odnesel največ, kar se je dalo,« je zapisal na družbenih omrežjih. »Samo meni najbližje osebe vedo, skozi koliko slabega in predvsem skozi koliko bolečin sem moral iti, da mi je uspelo postati prvak s Celjem, da sem postal igralec sezone, da se mi je uresničil prestop v Nemčijo, da sem z Muro igral v konferenčni ligi in na koncu še tista zmaga nad Tottenhamom, «je spomine skozi zahtevna obdobja razkril Lotrič, ki je igral za vse mlajše selekcije slovenske reprezentance in enkrat zanjo nastopil tudi kot član B-ekipe.