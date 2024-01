Nemčija in svet pripravljata veličastno slovo od Cesarja Franza

V nadaljevanju preberite:

»Da bi bil lahko uspešen igralec, trener in selektor, moraš biti zelo discipliniran, imeti moraš dovolj sreče ter se roditi v pravi državi in ugodnih časih,« je pred leti pojasnil skrivnost svoje kariere Franz Beckenbauer. V nedeljo je umrl v starosti 78 let kot največja legenda nemškega nogometa. »Ko je vstopil v še tako temačen prostor, je v njem nenadoma zavladala svetloba. Pri meni se to ni nikoli zgodilo,« ga je občudoval dolgoletni reprezentančni soigralec Berti Vogts.

V dobrih treh letih so se za vedno poslovile tri nogometne veličine, ki si zaslužijo mesto v elitni enajsterici vseh časov: 25. novembra 2020 Diego Maradona, 29. decembra 2022 Pele in zdaj še Franz Beckenbauer. Nemec je imel zaradi svojih obrambnih zadolžitev medijsko manj izpostavljeno igralno vlogo, a je to opravljal brezhibno. Imel je dodatne osebnostne razsežnosti, ki so ga trdno prikovale med največje ...

O karieri Franza Beckenbauerja največ povedo njegovi dosežki, a tudi globoko spoštovanje soigralcev in tekmecev. Zakaj je kot nekdanji napadalec postal sopomenka za obrambnega libera? S čim se je odlikoval po koncu imenitne igralske poti? Zakaj se je leta 2015 umaknil iz javnega življenja in ni potoval na pogreb prijatelja Peleja?