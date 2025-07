Nemška vratarka kot nekoč Kahn proti Zahoviću

Če so se pred nekaj tedni vrstili dvomi, da v tem poletju ne bo nogometnega spektakla na evropskih tleh, je zdaj povsem drugače. Velik del športne javnosti, predvsem tiste iz nogometnega okrožja, je prav navdušen nad kakovostjo in odmevnostjo eura nogometašic v polnih švicarskih arenah. Te so dnevno razprodane, tako bo seveda tudi v drevišnjem polfinalu (Zürich, 21.00) med Nemčijo in Španijo. V dveh nogometno zapriseženih deželah med pričakovanjem večera obujajo spomine na spektakle iz preteklosti.

V Švici je seveda opazna nostalgija na euro 2008, ko je ta alpska dežela gostila tekmovanje skupaj z Avstrijo in se veselila obiska številnih nogometnih navdušencev iz tujine. Takrat so lovoriko osvojili španski nogometaši, v finalu so z golom Fernanda Torresa z 1:0 ugnali Nemce, in čeprav gre danes za tekmo deklet, so na pladnju številne vzporednice. Privrženci Španije sanjajo o novi nogometni dinastiji, ki so jo v omenjenem letu 2008 z naslovom začeli prav njeni nogometaši, nato pa nadaljevali še z naslovoma na mundialu 2010 in euru 2012. Zdaj bi podobno pot glede na njihovo moč lahko ubrala tudi dekleta.

100 evrov je znašal prvi mesečni dohodek Alexie Putellas pri Espanyolu v Barceloni

Španska ženska nogometna vrsta je nazadnje osvojila naslov najboljše na svetu – pred dvema letoma je v finalu mundiala ugnala Anglijo z 1:0 –, tukaj ji pripada favorizirana vloga na prvenstvu stare celine. Na poti k želeni lovoriki je v četrtfinalu ugnala domačo Švico z 2:0, danes jo čaka visoka nemška polfinalna ovira. Španija stavi na širok nabor odličnih reprezentantk in tudi prvo zvezdnico svetovne ženske nogometne scene Alexio Putellas. Kapetanka izbrane vrste odkrito meri na naslov in pozneje tudi zlato žogo najboljše nogometašice na svetu. Na tem prvenstvu pa je še posebej motivirana, ker se je na tistem prejšnjem eura poškodovala, v finalu omenjenega mundiala 2023 pa je bila le na rezervni klopi.

Ann-Katrin Berger je v polfinalu proti Franciji branila sijajno. Foto Fabrice Coffrini/AFP

Nemška vrsta tako globalno prepoznavne nogometašice, kot je 31-letnica iz Barcelone, resda nima, toda ekipni duh z dramatičnim izvajanjem enajstmetrovk je dejansko privabljal spomine na preteklost in podobne predstave slovitih nemških nogometašev. »Ste videli mojo naslednico,« se je nasmehnil upokojeni reprezentančni vratar Harald Schumacher in imel v mislih odlično predstavo nemške št. 1 v polfinalu proti Francozinjam. Ann-Katrin Berger je namreč ubranila dve enajstmetrovki, še sama eno uspešno izvedla, izkazala pa se je še z imenitno obrambo v rednem delu tekme. »To je bila parada v slogu prave zveri,« je bil navdušen evropski prvak iz leta 1980 in dve leti pozneje junak enajstmetrovk v polfinalu mundiala prav proti Franciji.

In tudi Oliver Kahn, ki je precej bolj kot Schumacher znan mlajši populaciji, ni skrival vzhičenosti ob izjemni rojakinji v vratih. Poročevalci s tega napetega četrtfinala v Baslu pa so zapisali, da je Bergerjeva uprizorila takšno predstavo kot Kahn v finalu lige prvakov 2001, ko je ubranil enajstmetrovko tudi Zlatku Zahoviću ...