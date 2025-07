Po drami Nemka ni mogla ustaviti solz sreče

Resda v tem poletju ni klasičnega mundiala ali eura, toda tudi evropsko prvenstvo nogometašic v Švici privablja veliko pozornosti, ponuja dinamiko in napetost ter razprodane tribune štadionov tako kot pred 17 leti, ko je ta alpska dežela skupaj z avstrijsko sosedo pripravila zelo odmevno prvenstvo stare celine za nogometaše.

Na tem tekmovanju, kjer osrednja vloga pripada dekletom, so se kot zadnje uvrstile v polfinale Nemke, pred njimi so si vizum nastopa med najboljšo četverico priigrale Angležinje, Italijanke in Španke. S slednjimi, sicer udarnimi favoritinjami tekmovanja, se bo na sredin večer pomerila Nemčija, potem ko je po izjemni nogometni drami ugnala Francijo po 7. seriji enajstemetrovk.

V prav všečnem dvoboju ob razprodanih tribunah baselskega štadiona St. Jakob se je med 34.000 gledalci na koncu veselila desettisočglava množica privržencev nemških reprezentantk, ki pa so že od 13. minute naprej igrale brez Kathrin Hendrich. Takrat je njen prekršek, ko je tekmico vlekla za lase, botroval tako rdečemu kartonu kot enajstmetrovki za Francozinje. Za te je tako zabila vodilni gol Grace Geyoro, v 25. minuti pa je ob prednosti igralke več pri tekmicah izenačila Nemka Sjoeke Nüsken, sicer igralka Chelseaja.

Tako sta slavili Nemki Elisa Sans in Giovanna Hoffmann. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

In potem ko so Nemke obdržale remi – med igro pa celo zapravile enajstmetrovko za zmago –, tudi v podaljšku ni bilo gola, uspeha pa so se nato veselile pri odločilnem izvajanju strelov z 11 m. Prav omenjena Chelseajeva zvezdnica pozneje med pogovorom pred kamero ZDF ni mogla ustaviti solz, čustva so v tem izjemnem nogometnem večeru udarila na plano. Podobno kot pri soigralkah, med katerimi so v Nemčiji za junakinjo izbrali vratarko Ann-Katrin Berger, ki je ubranila dva poskusa tekmic, sama natančno izvedla enajstmetrovko, javnost v domovini pa navdušila tudi s plastičnim bidonom za vodo, na katerem je imela napisana imena francoskih reprezentantk ter njihove značilnosti pri izvajanju strelov z 11 m ...