Neymar služi in daje

»Instituto Neymar Jr« je deloval od leta 2014, trenutno pa je zaprt zaradi pandemije. FOTO: Neymarjr.com

Navkljub podobi razvajenega in neodgovornega fanta je brazilski nogometni zvezdnikizjemno dejaven v humanitarnih akcijah. V domovini je na pobudo celotne družineže leta 2014 ustanovil Inštitut Neymar ml., ki je v okraju Praia Grande, v katerem je zvezdnik Paris St-Germaina odraščal, skrbel za revnejše otroke in mladostnike in tudi družine.Zaradi pandemije, ki je močno prizadela tudi Brazilijo, je inštitut zaprt že od lanskega leta, a nihče od zaposlenih ni izgubil službe ter prejemajo mesečne dohodke.»Z družino in lastnimi sredstvi vzdržujemo celotno strukturo s 142 zaposlenimi, ki v celoti prejemajo plače in prejemke. Delovna mesta in plače ljudi, ki delajo v našem inštitutu, so zavarovane ne glede na trajanje pandemije. Poleg tega dajemo prostore našega inštituta na razpolago oblastem, če je treba,« je povedal Neymarjev oče.Mesečni stroški za zaposlene znašajo kar 900.000 evrov. Neymar je z letnimi prihodki 95 milijoni evrov tretji največji zaslužkar med nogometaši. Pred njim sta bila lani le(131 milijonov €) in(118 mil. €).