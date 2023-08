Ni več ovir, Harry Kane bo danes postal igralec Bayerna

Včeraj smo poročali, da sta se Tottenham in Bayern končno dogovorila glede višine odškodnine, ki bo z vsemi dodatki znašala dobrih 100 milijonov evrov, kar je Bayernov rekord. Ekipi sta v četrtek zvečer usklajevali še zadnje podrobnosti glede tega, kdaj in na kakšen način bo odškodnina izplačana, predvsem pa se je čakalo privolitev Harryja Kana v prestop.

Angleški mediji so navajali, da se Kane nagiba k temu, da bi ostal v Londonu, saj je bil navdušen nad trenerjem Antejem Postecoglujem, poleg tega zelo kmalu pričakuje rojstvo četrtega otroka. Nasprotno so bili nemški mediji prepričani, da se bo prestop realiziral – če si Kane ne bi želel v München, ga Bayern zagotovo ne bi toliko časa lovil.

Štiri leta, 25 milijonov letno

V četrtek pozno zvečer je najprej Kane potrdil, da si želi prestopiti k Bavarcem, potem pa sta ekipi usklajevali in v petek zjutraj tudi uskladili vse podrobnosti prestopa. 30-letni angleški napadalec je dobil zeleno luč in je že na poti v Nemčijo, kjer bo opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo z Bayernom.

Dolga bo štiri leta, prinesla pa naj bi mu 25 milijonov evrov letno, s čimer bo najbolje plačani igralec na Bavarskem. Nosil bo številko 9. Čeprav je imel le še leto dni veljavno pogodbo, je Bayern podrl prestopni rekord za napadalca, ki je lani v dresu Tottenhama dosegel 30 zadektov. S pravo "špico" bo Bayern znova zelo resen kandidat za zmago v ligi prvakov.

Rekorden prestop Moisesa Caiceda

V Angliji bo danes znova padel prestopni rekord, za slabih 130 milijonov evrov bo Liverpool od Brightona odkupil defenzivnega vezista Moisesa Caiceda. Slednji je bil lani eden boljših vezistov angleške lige, celo poletje se je zanj zanimal Chelsea, Brighton pa je zanj odprl kar avkcijo, ki se je iztekla v četrtek ob polnoči.

Chelsea je ponudil 100 milijonov funtov, tik pred zdajci pa jih je prehitel Liverpool s še 10 milijonov funtov bogatejšo ponudbo in Caicedo se bo danes preselil v mesto Beatlov. Čaka ga le še zdravniški pregled. S skoraj 130 milijoni evrov bo prestop Caiceda najdražji v zgodovini premier lige.