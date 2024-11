»Nikogar nisem zanimal, dokler si nisem nadel maske«

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je Viktor Gyökeres ta čas eden od najbolj vročih nogometašev na svetu, koga je napadalec Sportinga zasenčil na sinočnji tekmi lige prvakov v Lizboni, kako je sam videl dvoboj s favoriziranim Manchester Cityjem, kako je ocenil svojo predstavo, v katerih velikih klubih so se že ogreli za 26-letnega Šveda (tako kot za slovenskega asa Benjamina Šeška), koliko naj bil bil vreden 187 centimetrov visoki napadalec iz Stockholma, katere so njegove prednosti, na kakšen način proslavlja gole, kje je dobil navdih za to, kakšnega občutka se ne more znebiti, do kam segajo Gyökeresove korenine, kdo ga je odkril ...