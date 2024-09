Harry Kane sploh ni več vedel, kaj naj naredi in kam naj strelja

V športnih krogih še zmeraj odmeva visoka zmaga nogometašev münchenskega Bayerna, ki so sinoči v ligi prvakov kar z 9:2 (3:0) odpravili igralce zagrebškega Dinama. Med junaki bavarskega moštva, ki se je veselilo najvišje zmage v najmočnejšem klubskem tekmovanju, je bil angleški reprezentant Harry Kane, ki je dosegel kar štiri gole, od tega tri z bele točke.

»To je bila nora tekma. V prvem polčasu smo igrali zelo dobro, pritiskali na Dinamo in izkoriščali naše priložnosti. Na začetku drugega dela (ko so Zagrebčani z zadetkoma hrvaškega napadalca Bruna Petkovića in Japonca Takuje Ogivare znižali izid na 2:3 – op. p.) je bil dvoboj v pičlih petih minutah spet odprt. Na srečo smo se dobro odzvali, znova premaknili v višjo prestavo in potem zadeli vse te gole za čudovit zaključek večera,« je tekmo opisal Kane.

Ob tem je poudaril, da se morajo iz prvih minut v drugem polčasu, ko so tekmecem dovolili, da so se spet približali, nekaj naučiti. »Najboljša moštva bi nas znala huje kaznovati,« je razmišljal 31-letni Anglež in glede svojih zadetkov pristavil: »Še nikoli nisem imel treh enajstmetrovk na eni tekmi. Pri tretji sploh nisem več vedel, kaj naj naredim in kam naj streljam. Na srečo sem bil tudi takrat natančen ...«