Nobena država si ne more privoščiti jeze navijačev

Boris Johnson in njegova vlada sta se odzvala odgovorno

Predsednika britanske vlade Boris Johnson je zažugal angleškim klubom, ki so želeli superligo. FOTO: Jessica Taylor/AFP



Bolje biti naiven kot pa lažnivec

Novi predsednik Združenja evropskih klubov in prvi mož Paris St. Germaina Nasser Al-Khelaifi (levo) ter predsedni Reala Madrida Florentino Perez (v sredini) nekaj časa ne bosta ravno prijatelja. FOTO: Charles Platiau/Reuters



Delal bo dobro za evropski in svetovni nogomet



Nimajo vsi ameriški milijarderji enakih pogledov



Barcelona ga je še najmanj razočarala

Aleksander Čeferin ima tudi v madžarskem predsedniku vlade Viktorju Orbánu zaveznika. FOTO: Lisi Niesner/Reuters



Orbán obožuje in spoštuje nogomet

Veliki zmagovalec bitke za nogomet, ki je zadnje dni pretresala športni svet in v katero so se vpletli tudi najvidnejši evropski politiki, predsednik Evropske nogometne zvezeje v pogovoru v oddaji 24ur zvečer razkril manjše in večje podrobnosti iz zakulisja, razgrnil poglede na prihodnost lige prvakov in na splošno o nogometu. Povzeli smo nekaj njegovih misli in razkritij.»Superlige po mojem mnenju sploh nikoli ni bilo. Bil je neki poskus ustanovitve neke fantomske lige bogatih, ki ne bi upoštevala nobenega sistema, ne bi upoštevala piramide nogometa v Evropi, tradicije, kulture, zgodovine. In jaz sem mojim delegatom na kongresu, ki so prišli dan prej in bili zaskrbljeni, kaj bo z nogometom, rekel: Dajte mi 24 ur, pa te lige ne bo več,« je pogovor začel Čeferin in pojasnil, da je skupek različnih dejavnikov porazil milijarderje.»Največ so seveda pripomogli navijači, ki so uprizorili pravo revolucijo in niso dopustili, da se jih prezira, da se jih ne upošteva in misli, da se jih lahko kupi,« je Grosupeljčan izpostavil vlogo navijačev.Eno od najpomembnejših vlog je imel predsednik britanske vlade. Njegov poziv je prestrašil angleško šesterico superligašev.»Zaveda se, da so navijači državljani pravzaprav enega najnižjih ekonomskih razredov, težko živijo, namenijo pa zadnji denar za to, da si ogledajo nogometne tekme, ki so njihova strast, sprostitev, ki so del kulture Evrope, del zgodovine. In meni se je zdela reakcija zelo logična – njemu ni bilo vseeno, kaj se bo zgodilo z nogometom, ker bi to vplivalo seveda na državljane,« je Čeferin povedal o Johnsonovem nagovoru in razkril, da se je z njim tudi pogovarjal.»Bila sva v stiku in tudi z njegovim kabinetom sem še danes govoril. Navdušila me je njihova učinkovitost. Takoj so povedali, da so nam na voljo za karkoli, da bodo šli v javnost z zelo ostro izjavo. In ogromno je pripomogla ta reakcija angleške vlade.«Mar res Čeferin ni vedel ničesar o nastanku superlige? Vanj je vendarle bilo vpletenih 12 lastnikov, potem so tu še pravniki ...»Dogovarjali smo se s klubi, ampak to je 247 klubov v Evropi, ki so člani Združenja klubov (ZK) – o prihodnosti Lige prvakov po letu 2024. Največ sem se pogovarjal prav s predsednikom ZK, ki mi je vedno zatrjeval, da so z nami. Vsake toliko časa sem slišal neke govorice, da se nekaj pripravlja, ampak jaz sem morda naivno rekel, da ne morem verjeti – da se ljudje z mano pogovarjajo vsak dan, da se pravzaprav pogajajo z nami glede prihodnosti in imajo nekaj zadaj. Kar se je na koncu zgodilo, je, da me je v četrtek poklical izvršni podpredsednik Manchester Uniteda in rekel: 'Odlične reforme ste pripravili, jaz jih zelo podpiram in sem vesel, da bomo jutri glasovali o tem.' V petek smo imeli sestanek, ki ga je vodilkot takratni predsednik ZK, in vsi so glasovali za spremembe, kot smo jih predlagali mi na Uefi. Torej isti ljudje, ki so takrat že podpisali nekaj drugega, so glasovali za spremembe ... Potem je pa zgodba še bolj zapletena.«O tem, da ga je izigral prijatelj Agnelli, je povedal: »Morda sem bil naiven, vendar jaz vedno pravim, da je bolje biti naiven, kot lažnivec. Jaz sem samo naiven.«Čeferin pravi, da mu toliko laži, kot mu jih je povedal Agnelli, ni povedal še nihče. On pa je za agencijo Reuters danes dejal, da je prekinitev odnosa s predsednikom Uefe podrobnost iz zasebnega življenja.»Ja, prav. Jaz mislim, da če se pogovarjaš o poslu, to ni zelo zasebno. Če bi se pogovarjala o tem, kam gremo na dopust in kaj delajo otroci, o tem jaz javno ne bi govoril. Če pa nekdo postavi v negotovost usodo evropskega, kar pomeni tudi usodo svetovnega nogometa – zaradi svojih konstantnih neresnic, je pa to še kako javna stvar, ki se mora deliti. In jaz sem to vedno pripravljen potrditi. Seveda je pa težko to priznati, zato je verjetno lažje reči, da je to zasebna stvar.«Čeferin je razkril, zakaj je uporabil tako močne besede, ki jih nikoli več ne more vzeti nazaj.»Meni je pravzaprav grozljivo, da ti, ob tem da si enormno bogat, profit toliko pomeni, da ti niti ena vrednota več ne velja. Lahko govoriš neresnice; da jih lahko – ne da bi igralci, trenerji, kdorkoli vedel – enostavno odpelješ na novo tekmovanje.mi je rekel, da je za Milan podpisal zato, ker je hotel osvojiti ligo prvakov. Da ne bi podpisal takrat, če bi ustanavljali neke fantomske lige, ki bi zadovoljile samo določeno število bogatašev. Zame je grozljivo, da je pohlep lahko tako močan, da ti je čisto vseeno za šport, ki ga imamo radi, za evropsko kulturo, za evropsko tradicijo, za navijače in navsezadnje tudi za osebna prijateljstva.«Predsednik novoustanovljene lige in predsednik Real Madridapravi, da je Čeferin užalili Agnellija, kar da je povsem nesprejemljivo. In da se Uefa mora spremeniti, da si ne želijo predsednika, ki žali druge predsednike.»To je zame še večja spodbuda, da bom ostal. On si želi predsednika, ki bi ga ubogal, ki bi ga poslušal in ki bi naredil tako, kot on misli. Jaz pa poskušam narediti tako, kot mislim, da je dobro za evropski in svetovni nogomet.«Še enkrat se je potrdila moč navijačev.»So zelo številni, izjemno ljubijo svoj klub, in če se navijači razjezijo, je to ene vrste revolucija. Nobena država si tega ne more privoščiti. Johnsonovo dejanje je bilo odgovorno, ne le zaradi kulture in ljubezni do nogometa, temveč ker zagotavlja red v državi.«So ameriški milijarderji podcenili moč navijačev, ki so v Evropi drugačni kot v ZDA?»Ne gre le za ameriške lastnike, temveč tudi za nekaj evropskih lastnikov. Vsi so podcenili vse nas. Res pa je, da vsi lastniki klubov iz ZDA, ki so v Evropi in jih je še veliko, nimajo enakega pogleda. Govoril sem z lastnikom Rome, z lastnikom Marseilla, ki sta ameriška milijarderja in sta me poklicala in javno izjavila, da se nikoli ne bi pridružila takšni ligi, ker spoštujeta navijače in tradicijo kluba. Tako da bi se mi zdelo krivično reči da so ameriški lastniki drugačni – res je, da je njihov sistem športa drugačen, a eni se zelo dobro pozanimajo, drugi pa so to ugotovili zdaj.«Je šlo za bitko dveh pogledov, kaj naj bi nogomet bil?»Mlade še kako zanima nogometna tekma, to je meni popolnoma jasno. Dejstvo je, da je nogomet šport, da je strast, šola življenja, da se iz nogometa lahko naučiš. Tudi sam sem se. Na nogomet ne moreš gledat kot na produkt, na igralce ne moreš gledati kot na stranke oziroma potrošnike. Ne moreš namesto rezultata po tekmi gledati, koliko imaš na računu ali koliko novih sledilcev imaš na twitterju. To je postalo običajno pri določenih lastnikih velikih klubov in enostavno so izgubili stik z realnostjo in ta realnost se jim je pokazala v Veliki Britaniji pred 24 urami ali nekaj takega.«Angleški klubi se opravičujejo, Perez ne popušča ... Čeferin poudarja, da ne bi želel, da je videti, kot da gre zanj in za Pereza.»Gre za nogomet. Jaz lahko sedim zraven vsakogar, poleg tega pa na tekmah, ki jih organiziramo, tudi jaz postavim sedežni red. Tako lahko koga postavim tudi nekoliko bolj stran od sebe. Dejstvo je, da če bo želel katerikoli klub igrati v našem tekmovanju, bo moral pristopiti do nas in bomo morali stvari, ki so se zgodile, zdaj urediti. Nočem pa iti v podrobnosti, saj se tudi s pravno ekipo še dogovarjamo o tem.«Med »odpadniki« sta bila tudi Barcelona in njihov predsednik?»Do neke mere so me razočarali vsi, Barcelona še najmanj.je bil komaj izvoljen in z njim sem govoril dvakrat ali trikrat. Bil je pod precejšnjim pritiskom zaradi slabega denarnega stanja kluba, ki ga je podedoval, in ni bila njegova krivda, da je situacija taka. Zato je bil očitno pod močnim pritiskom. Dodal bi, kar je Perez povedal, klubi imajo izgube, ampak tudi zato, ker so slabo vodeni. Če preplačuješ igralce, neustrezne igralce, in zato ne dosežeš rezultata, to pomeni izgubo. Na primer Bayern nima nobene izgube in je zmagal ligo prvakov.«Koliko pa je bilo pomembno to, da Bayern ni stopil na ta voz? »Neprestano sem bil v stiku z generalnim direktorjem Bayernain z generalnim direktorjem Borussie Dortmund, ki sta bila velika podpora, maksimalno podporo pa nam je ponudil predsednik PSG, ki bi po neki logiki bil lahko eden prvih, ki bi se lahko pridružil tej zgodbi s Superligo.«in še dva kluba vztrajajo pri tej ligi – kako naprej?»Prejel sem zelo zanimivo šalo od enega kluba, kjer je razpored tekmovanja, na katerem igrata vsak dan le Real in Juventus. Bomo še videli, kaj bo drugi teden. Če se je v 24 urah po kongresu zgodilo toliko, pričakujem, da se bo do petka zgodilo še marsikaj. Verjemite, da kdorkoli pravi, da je popolnoma miren v tej situaciji, ne govori resnice. Je zelo zapletena in ni zapletena za Uefo. Mi imamo na svoji strani 235 od 247 klubov ... no, smo jih imeli, zdaj jih imamo 244. Vsi so z nami. Včeraj sem dobil od tako rekoč vseh klubov v Evropi SMS-e podpore. Tako da zdaj pričakujemo, da bodo vsi spoznali svojo napako in trpeli ustrezne posledice. O tem bomo govorili prihodnji teden.«Lahko ta liga v tem formatu še zdrži? Govorice so, da so dodatnim klubom ponudili dodaten denar ... Predsednik Uefe meni, da so precej nasprotujoči v svojih izjavah.»Jaz nimam kje najti milijard, da bi jih ponudil angleškim klubom. Poleg tega pa se klubi, če bi jim ponudil milijarde, ne bi opravičevali, temveč bi prešli na drugačen način. Oni točno vedo, da so naredili napako, klicali so me in to spoštujem. Moraš biti velik, da priznaš napako, in zato imam večje spoštovanje do teh klubov kot do tistih, ki vztrajajo pri nečem, o čemer sami pravijo, da ne obstaja. To je pravzaprav relativno smešno.«Čeferin je prepričan, da bo nogomet šel po pravi poti. »To, česar ljudje ne vedo, je, da Uefa 90 odstotkov vseh svojih sredstev vrne v ženski nogomet, v amaterski nogomet in po državah, kjer ni toliko denarja. Jaz sem enostavno verjel v moč nogometa. V teh petih letih, kar sem tukaj, sem spoznal to izjemno moč. Nogomet lahko začne ali ustavlja vojne. Nogomet lahko sproža izjemne družbene premike in jaz sem bil popolnoma prepričan, da posebej v Angliji navijači ne bodo popustili. In vedel sem po odzivih predsednikov vlade Johnsona,in evropske komisije, da bo tega kmalu konec. Orbán je velik ljubitelj nogometa, obožuje in spoštuje nogomet. Všeč mi je bilo, da nas je podprl.«Kaj se je Čeferin naučil iz te zgodbe?»Naučil sem se to, da denar ni vse. Da denar ne more kupiti vsega, da če gre kapital predaleč, pride do izjemnega odziva ljudi. Naučil sem se, da te lahko tudi tisti, o katerih si mislil, da ste si blizu, izdajo oziroma se ti zlažejo. Raje vidim, da se lahko pogledam v ogledalo, vedno. Takšni, ki ne govorijo resnice, se pa zelo težko,« je zaključil prvi mož evropskega nogometa.