    Nogomet

    Nogometaši, ki bodo izpadli iz serie A bodo slabše plačani

    Italijanska nogometna zveza je v sodelovanju s serie A uvedla nekaj sprememb, ki bodo klubom pomagale pri prehodu v nižje lige.
    Sandi Lovrić je najvidnejši slovenski nogometaš v prvi italijanski ligi. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
    Sandi Lovrić je najvidnejši slovenski nogometaš v prvi italijanski ligi. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
    Matic Rupnik
    7. 8. 2025 | 12:15
    7. 8. 2025 | 12:16
    1:30
    Italijanska nogometna zveza in liga serie A sta dosegli dogovor, po katere se bodo plače igralcev znižale za 25 odstotkov, če njihova ekipa izpade v drugo kakovostno ligo serie B. Znižanje plač je namenjeno zmanjšanju finančnega pritiska na ekipe, ki izpadejo iz najelitješega italijanskega nogometnega prvenstva. 

    Pravilo bo veljalo za vse pogodbe, podpisane po koncu letošnjega prestopnega roka, ki se konča prvega septembra. Za obstoječe pogodbe bodo še naprej veljali enaki dogovorjeni pogoji. Če se ekipa vrne nazaj v serie A se plača spet poviša na sto odstotkov dogovorjenega zneska. Obenem pogodba uvaja tudi strukturo minimalne plače, ki temelji na igralčevi starosti in je ni mogoče znižati niti po izpadu.

    Prva italijanska liga se sicer z obračunoma Lecceja in Genoe ter Napolija in Sassuola začenja 23. avgusta. V tej sezoni bo v serie A igralo pet Slovencev: Sandi Lovrić, David Pejičić (oba Udinese), Jan Mlakar, Žan Jevšenak (oba Pisa) in Tjaš Begić (Parma).

