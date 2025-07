Mlakar zapušča Hajduk in se vrača v Italijo

Slovenski reprezentant Jan Mlakar se je po koncu posoje poslovil od hrvaškega prvoligaša Hajduka. Kot je splitski klub zapisal na spletni strani, se slovenski napadalec, ki ima pogodbo z italijansko Piso do konca sezone 2026, poslavlja od belih.

Mlakar je beli dres Hajduka nosil dvakrat v karieri. Po dveh sezonah, v katerih je sodeloval tudi pri osvojitvi dveh pokalov (2021 - 2023), je tokrat prišel v Dalmacijo v zimskem prestopnem roku, a je zaradi poškodb žal zbral le šest nastopov in dosegel en gol, so zapisali Splitčani. Sezono je končal že aprila. Skupno je slovenski napadalec v svoji karieri za Hajduk odigral 87 tekem in dosegel 22 golov.

Pisa bo v novi sezoni nastopala v prvoligaški druščini serie A in vprašanje je, ali bo Mlakar za italijanski klub tudi igral.