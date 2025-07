Nov pobeg iz Evrope, v arabski svet odšel tudi najboljši strelec

Argentinec z italijanskim potnim listom in reprezentant Azzurrov Mateo Retegui je na hitro opravil z Italijo in Evropo. Po dveh sezonah pri Genoii in Atalanti ter naslovu najboljšega strelca (25 golov) v serie A v minuli sezoni je tudi 26-letnega napadalca premamil "arabski vonj po denarju". Klub iz Bergama se četrtouvrščenem moštvu »Saudi Pro League« Al Qadsiahu ni prav dolgo upiral in bo za Reteguija iztržil 70 milijonov evrov, kar 50 milijonov evrov več, kot je lansko leto zanj plačal Genoii.

Nekdanji klub slovenskega asa Josipa Iličića je v dveh letih izpeljal že drugi veliki prestop, potem, ko je leta 2023 za Danca Rasmusa Højlunda od Manchester Uniteda iztržil 85 milijonov evrov. Retegui bo imel v Savdski Arabiji kar šestkrat višjo letno plačo kot v Italiji, in sicer 20 milijonov evrov.