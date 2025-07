Andrej Kotnik se je vrnil domov, toda ne v Koper

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je tudi uradno potrdil prihod Andreja Kotnika. Devetindvajsetletni vezist je s klubom podpisal pogodbo do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja.

Napadalni vezist je v mlajših selekcijah nastopal za Koper in Izolo, pred začetkom sezone 2015/16 je šel h Gorici, pozimi 2017 je sledila posoja v italijanski Crotone, kjer je zabeležil tudi dva nastopa v serie A, kasneje pa je s statusom posojenega nogometaša igral še za Formentero v Španiji.

Kotnik je ob vrnitvi v Slovenijo za Gorico odigral še 22 tekem, nato pa se preselil v Maribor. Njegov tretji klub na slovenskih prvoligaških zelenicah je bil Koper, kjer se je najbolj izkazal v sezoni 2022/23, ko je bil z 12 zadetki četrti strelec prvenstva. Poleti 2023 je okrepil Meizhou Hakka, na Kitajskem pa je pred prihodom v Celje igral še za Dalian Yingbo in Dalian K'un City.

Celjani so že pred tem dodobra spreminjali kadrovsko sliko, prišla sta vratarja Žan-Luk Leban in Simon Sluga ter David Castro, Gašper Vodeb, Franko Kovačević, Danijel Šturm, Milot Avdyli in Ivica Vidović.

Odšlo pa je tudi precej nosilcev igre iz prejšnje sezone, med njimi Klemen Nemanič, Svit Sešlar, Tamar Svetlin in Aljoša Matko.