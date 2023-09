Nogometaši Monaca zasedli vrh

Nogometaši Monaca so se po zmagi v 4. kolu francoske lige povzpeli na vrh lestvice. Tokrat so igralci iz kneževine s 3:0 odpravili podprvaka Lens. Ta je po štirih tekmah še brez zmage in ima zgolj eno točko.

Monačani so velik del posla opravili v prvem polčasu, ko sta zadela Wilfried Singo in Aleksandr Golovin. Končni izid je v 59. minuti postavil Guillermo Maripan.