Nogometašu Vodopivcu gre v gostinstvu še slabše kot na igrišču

Pri 33 letih je Danny Drinkwater zadnji dan oktobra presenetljivo »obesil kopačke na klin«. Toda za nekdanjega občasnega angleškega nogometnega reprezentanta in dolga leta tudi odličnega igralca v angleškem prvenstvu, v katerem je leta 2016 z Leicestrom osvojil premier league, so se upokojenski dnevi začeli še slabše, kot so se končali igralski. Po poročanju tabloida The Sun se je njegov poslovni poskus v gostinstvu končal s stečajem. Stečajni upravitelji so so mu sporočili, da je pridelal 900.000 evrov izgube.

»Vodopivcu« se je ponesrečil že drugi poslovni projekt v gostinstvu. Leta 2018 je v Manchestru odprl restavracijo, ki je lansko leto propadla, potem ko je pridelala 2,2 milijona evrov izgube. Kljub poslovnim neuspehom se Drinkwater še ne bo znašel med reveži. Pri Chelseaju, katerega član je bil pet sezon, je v zadnjih štirih sezonah letno zaslužil 7,2 milijonov evro na leto, prvo pa 6 milijonov €.

Drinkwater je za angleško reprezentanco igral tri tekme, pred selitvijo v London na Stamford Bridge pa je bil član Leicestra od leta 2014, kjer je v petih sezonah zaslužil 10 milijonov evrov. Za Chelsea je igral le 23 tekem, večinoma pa je bil posojen igralec – Burnley, Aston Villa, Kasimpasa in Reading.