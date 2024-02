Nogometna Bavarska pred biti ali ne biti

Nogomet se igra od nedelje do naslednje nedelje, po svetu 24 ur na dan. Tudi ta konec tedna se bo brcalo, med množico tekem in kar zadeva slovenski pridih, bo posebej zanimiva tista v Münchnu, kjer se bo Bayern, ta je v globoki krizi, soočil z Leipzigom Benjamina Šeška. Omeniti velja tudi veliki nedeljski obračun na Wembleyju, v finalu angleškega ligaškega pokala se bosta udarila Chelsea in Liverpool.

Bayern – Leipzig (sobota 18.30): Slab februar s tremi zaporednimi izgubljenimi tekmami za bavarske varovance Thomasa Tuchla, zvezni igralec Leon Goretzka ta negativni niz ocenjuje kot srhljivko, ki se kot film nikoli ne konča. Bayern na drugem mestu nemške lige za vodečim Bayerjem iz Leverkusna zaostaja enajst točk, Leipzig na petem mestu je točko za uvrstitvijo v ligo prvakov za naslednjo sezono. Tuchel se bo po koncu sezone poslovil, opogumlja ga lahko dejstvo, da je Bayern zmagal v osmih od zadnjih devetih domačih tekem, v sedmih je zabil vsaj tri gole. Leipzig na zadnjih treh gostovanjih ni zmagal, čeprav je dosegel pet zadetkov, srž težav je torej obramba. Povprečno pa na gostujočih tekmah Leipziga pade po 3,6 zadetka. Na Allianz Areni se torej obeta ognjemet, Bayern pa je doslej z vzhodnimi Nemci v zgodovini bundeslige dobil le 46,7 odstotka dvobojev, kar je najmanj v primerjavi z obračuni proti vsem drugim elitnim nemškim moštvom. Tip: 1.

Se trenerju Liverpoola Jürgnu Kloppu nasmiha nova lovorika? FOTO: Molly Darlington/Reuters

Arsenal – Newcastle (sobota, 21.00): Topničarji se seveda bojujejo za naslov angleškega prvaka, »novigrad« je osmi. Londonski klub je prvič nasploh v tem koledarskem letu zabeležil pet zaporednih zmag in zabil 21 golov, slednje je tudi rekord angleškega elitnega tekmovanja. Arsenal je od maja le enkrat izgubil pred domačimi pristaši. Newcastlova sezona ni kot lanska, na štadionu Emirati ni zmagal v zadnjih dvanajstih obiskih, na osmih slednjih niti ni zadel nasprotne mreže. Vroč je Arsenalov kapetan Martin Ødegaard, na zadnjih dveh ligaških tekmah je zbral po dva zadetka in asistenci, štiri od zadnjih petih golov je dosegel že v prvem polčasu. Tip: 1.

Chelsea – Liverpool (nedelja, 16.00): Finalna tekma angleškega ligaškega pokala na Wembleyju bo priložnost za oba trenerja, da dvigneta dragoceno lovoriko. Chelseajev Mauricio Pochettino bi s trofejo vsaj malce prepričal navijaško bazo londonskega kluba, slovo Jürgna Kloppa po koncu sezone od Liverpoola pa seveda ne sme miniti brez »vsaj« ene končne zmage in pokala. Argentinec je proti Nemcu trenersko zmagal le enkrat od 13 soočenj (med njimi so štirje neodločeni izidi), med drugim je izgubil, ko je bil trener Tottenhama, finale lige prvakov v letu 2019. Chelsea je v zadnjih petih finalih na Wembleyju vselej izgubil. Tip: 2.

Milan – Atalanta (nedelja, 20.45): To bo dvoboj tretjega in četrtega z italijanske prvenstvene lestvice. Milan za 11 točk zaostaja za vodilnim Interjem, vodstvo kluba za naslednjo sezono pri trenerskem položaju tudi že pogleduje drugod kot proti Stefanu Pioliju. A domača forma rdeče-črnih je prava, od novembrskega poraza proti Udineseju so zabeležili šest zmag in remi, štirikrat niso prejeli zadetka. Trener Atalante Gian Piero Gasperini se hrabri s petimi zaporednimi ligaškimi zmagami, v njih je povprečje doseženih golov na tekmo 3,4. Nogometaši iz Bergama so januarja Milan na San Siru premagali v italijanskem pokalu, na zadnjih desetih gostovanjih je njihov izkupiček po štiri zmage in neodločeni izidi ter dva poraza. Belgijec Charles De Ketelaere, sicer posojen s strani Milana, je na zadnjih petih ligaških tekmah štirikrat zadel za Atalanto. Tip: 0.

Real Madrid – Sevilla (nedelja, 21.00): Kraljevi klub ga je z remijem proti Rayu Vallecanu polomil v zadnjem kolu la lige, a ima na vrhu šest točk prednosti pred Girono. Tokrat gosti Sevillo, ki ima v nedrjih nekdanjo branilsko legendo Reala Sergia Ramosa, na štadionu Santiago Bernabeu pa beli balet ni izgubil na sedemnajstih zaporednih tekmah (14 zmag, trije remiji). V letošnji sezoni je doma tudi le enkrat prejel več kot dva zadetka. Sevilla je neporažena v zadnjih štirih obračunih, v Madridu pa je nazadnje zmagala daljnega leta 2008, ko je Ramos še igral za Real. Tip: 1