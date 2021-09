Nogometni zmaji odslej z Deliusom in Rudonjo

Po vsaj treh letih ugibanj, namigovanj in nejasnih sporočil iz kluba je zdaj jasno, da Milan Mandarić po dobrih šestih letih zapušča predsedniški stolček Nogometnega kluba Olimpija. Ameriški poslovnež srbskega rodu je za Delo potrdil, da so pogajanja z nemškim podjetnikom Adamom Deliusom o prevzemu kluba v zaključni fazi. Danes so na programu še zadnji podpisi, sledi skupščina kluba, po kateri bo Olimpija delovala po nemških taktih.