Ronaldova letna plača bo znašala trikratnik BDP države Tuvalu

V svetu, kjer se meje med športom, zabavo in geopolitiko vse bolj brišejo, je Cristiano Ronaldo presegel status nogometne ikone. Postal je globalni fenomen, čigar finančna moč lahko tekmuje z gospodarstvi celih držav. Njegova najnovejša pogodba ni zgolj podaljšanje zvestobe savdskemu klubu Al-Nassr; je manifestacija nove dobe, v kateri so vrhunski športniki postali strateška orodja mehke moči in poslovni imperiji v eni osebi.

Iz kluba in iz Ronaldovega tabora so potrdili, da bo v Savdski Arabiji ostal vsaj do leta 2027. Takrat bo Portugalec dopolnil 42 let.

Skrbno zrežirana zaveza do leta 2027

Potem ko je Cristiano Ronaldo konec zadnje sezone z objavo »to poglavje je končano« na družbenih omrežjih sprožil plaz ugibanj o svojem odhodu, je 26. junija sledil preobrat. Najprej je Portugalec objavili kratek video, v katerem se sprehaja po obali in izreče besedi: »Al Nassr za vedno.« Kmalu zatem je sledila uradna potrditev na družbenem omrežju X, kjer so iz kluba zapisali: »Cristiano Ronaldo ostaja v @AlNassrFC do leta 2027«. Objavo so pospremili s skrbno izbrano frazo »Zgodba se nadaljuje ...« in emotikonom koze, ki v angleščini simbolizira kratico GOAT (Greatest Of All Time oziroma največji vseh časov).

Njegova letna neto plača presega celoten bruto domači proizvod (BDP) nekaterih držav. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Ronaldo je novico potrdil tudi na svojem profilu na instagramu s sporočilom: »Začenja se novo poglavje. Ista strast, iste sanje. Pišimo zgodovino skupaj.« S tem se je zavezal, da bo kariero v Savdski Arabiji nadaljeval vsaj do 42. leta starosti. Po navedbah virov tiskovne agencije AFP je dogajanje verjetno usklajeval Savdski javni investicijski sklad (PIF), ključni vlagatelj v savdski nogomet. Potrditev pogodbe utrjuje podobo Savdske profesionalne lige kot projekta, ki lahko zadrži vrhunske igralce.

Anatomija najbogatejše pogodbe v zgodovini športa

Pogodba, ki jo je podpisal Ronaldo, je v medijih, kot je beIN Sports, opisana kot »stratosferska« in »najbolj ekstravagantna v zgodovini športa«. Njena struktura razkriva, da ne gre za klasično zaposlitveno razmerje, temveč za celosten poslovni partnerski dogovor. Ključni element, ki ga je treba izpostaviti, je, da so vsi navedeni zneski neto. Po poročanju portala Sportbible, ki se sklicuje na pojasnila družbe PWC, v Savdski Arabiji posameznikom, ki dohodek prejemajo izključno iz naslova zaposlitve, ni treba plačati davka na dohodek. To dejstvo postavlja Ronaldove zaslužke v povsem drugo kategorijo v primerjavi z njegovimi tekmeci v Evropi in ZDA.

Klub Al-Nassr je najprej objavil kratek video, v katerem 40-letni Ronaldo izreče besedi: »Al Nassr za vedno.« FOTO: Al Nassr/Reuters

A 200 milijonov evrov je le vrh ledene gore. Pogodba vključuje še:

- bonus ob podpisu: Po poročanju beIN Sports je Ronaldo prejel 28,7 milijona evrov, znesek pa se bo v drugem letu pogodbe povečal na 44,6 milijona evrov, če bo izpolnil določene pogoje.

- lastniški delež: Ronaldo bo prejel 15-odstotni lastniški delež v klubu Al-Nassr, vreden okoli 38,7 milijona evrov. S tem ni več le igralec, ampak tudi solastnik, finančno motiviran za dolgoročni uspeh in rast vrednosti kluba.

- bonusi za uspešnost: Pogodba vsebuje izjemno bogat sistem nagrajevanja. Za osvojitev naslova savdskega prvaka bi, kot poroča beIN Sports, prejel 9,4 milijona evrov, za zmago v azijski ligi prvakov 7,6 milijona evrov, za naziv najboljšega strelca lige pa 4,7 milijona evrov. Poleg tega bi po poročanju istega medija za vsak dosežen gol prejel 94.000 evrov in za vsako podajo 47.000 evrov, pri čemer se oba zneska v drugem letu povečata za 20 odstotkov.

- dodatne ugodnosti: Kot piše Sportbible, mu klub krije tudi stroške zasebnega letala v vrednosti približno 5,5 milijona evrov in financira 16-člansko osebje v njegovem domu (kuharji, vozniki, varnostniki), kar stane dodatnih 1,65 milijona evrov na leto. Pogodba mu, po podatkih beIN Sports, zagotavlja tudi 70 milijonov evrov iz sponzorskih pogodb.

Cristiano Ronaldo je presegel status nogometne ikone in postal globalni fenomen. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Ta struktura kaže, da Al-Nassr in savdski sklad PIF nista najela le nogometaša, temveč sta vstopila v partnerstvo z globalno blagovno znamko CR7. Naložba v njegov življenjski slog in lastniški delež ga tesno vežeta na prihodnost savdskega nogometa, s čimer (p)ostane njegov najvplivnejši ambasador.

Ko en človek zasluži več kot narodi

Da bi zares razumeli razsežnost Ronaldovega zaslužka, ga je treba postaviti ob bok gospodarski moči celotnih držav. Njegova letna neto plača v višini 200 milijonov evrov ne presega le dohodkov drugih športnikov, temveč tudi celoten bruto domači proizvod (BDP) nekaterih držav. Primerjava z napovedmi Mednarodnega denarnega sklada (IMF) za leto 2025 je osupljiva.

Analiza, ki temelji na podatkih IMF, razkriva skoraj nepredstavljivo dejstvo: en sam človek s svojo plačo zasluži več kot trikrat toliko, kot v enem letu ustvari celotno gospodarstvo pacifiške otoške države Tuvalu. Njegov dohodek, kot kažejo podatki sklada, predstavlja več kot desetino BDP San Marina, ene najstarejših in najbogatejših republik na svetu. Tudi v primerjavi z gospodarstvom njegove domovine Portugalske ali Slovenije so številke zgovorne.

Čas je denar

Astronomske letne zneske si je težko predstavljati, zato jih je smiselno razdeliti na manjše časovne enote. Na podlagi letne neto plače 200 milijonov evrov so Ronaldovi zaslužki, kot jih navajajo tudi mediji, kot sta beIN Sports in AS, naravnost vrtoglavi:

- na mesec: 16,66 milijona evrov

- na teden: približno 3,84 milijona evrov

- na dan: približno 547.000 evrov

- na uro: približno 22.800 evrov

- na minuto: približno 380 evrov

- na sekundo: približno 6,5 evra

S prejetim 15-odstotnim lastniškim deležem v klubu Al-Nassr Ronaldo ni več le igralec, ampak tudi solastnik. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Povedano drugače: v času, ki ga potrebujete, da preberete ta odstavek, je Cristiano Ronaldo zaslužil več, kot znaša povprečna dnevna plača v mnogih razvitih državah. Vsak utrip ure na njegovi roki mu prinese znesek, ki je višji od minimalne urne študentske postavke v Sloveniji.

Davčna oaza kot ključna prednost

Na lestvici najbolje plačanih športnikov na svetu za leto 2025, ki jo objavlja revija Forbes, Cristiano Ronaldo zaseda prvo mesto s skupnimi letnimi zaslužki v višini približno 246,5 milijona evrov. Na prvi pogled se zdi, da mu tekmeci sledijo tesno, a ključna razlika se skriva v davkih. Medtem ko Ronaldo prejema neto plačo, morajo drugi športniki od svojih bruto zaslužkov odšteti visoke davke, kar razkrije pravo finančno sliko.

Tabela razkriva, da Ronaldov neto zaslužek iz naslova plače ni le nekoliko višji, temveč je skoraj šestkrat višji od Messijevega in več kot desetkrat višji od Mbappéjevega. Lionel Messi, ki igra v Miamiju, po podatkih organizacije AARP nima državnega davka na Floridi, a vseeno plača zvezni davek, ki sega do 37 odstotkov. LeBron James v Kaliforniji poleg zveznega davka, kot poroča portal Nerdwallet, plačuje še enega najvišjih državnih davkov v ZDA, ki doseže 13,3 odstotka. Kylian Mbappé v Španiji od svoje bruto plače, po podatkih spletne strani Nimextranjeria.com, odšteje davek, ki sega tudi do 47 odstotkov. Iz tega sledi, da je Savdska Arabija svoj davčni sistem uporabila kot najmočnejše orožje na trgu športnih talentov. Da bi katerikoli evropski ali ameriški klub lahko ponudil Ronaldu enako neto plačo, bi mu moral izplačati bruto znesek, ki bi presegal 372 milijonov evrov na leto – znesek, ki je za večino klubov finančno nevzdržen.

Milijoni zunaj nogometnih igrišč

Kljub rekordni plači pa Ronaldov finančni imperij sega daleč onkraj nogometnih zelenic. Njegovi letni prihodki iz sponzorskih pogodb in lastnih poslovnih podvigov po podatkih revije Forbes znašajo 46,5 milijona evrov. Zanimivo je, da na tem področju, kot kaže ista lestvica Forbesa, zaostaja za nekaterimi tekmeci – Lionel Messi s sponzorstvi zasluži 69,8 milijona evrov, LeBron James pa 79,1 milijona evrov. To dejstvo še dodatno poudarja strateški pomen njegove plače pri Al-Nassru. Medtem ko se športniki, kot je LeBron James, vse bolj zanašajo na prihodke zunaj igrišča, je Ronaldo obrnil ta trend.

Messi, ki igra v Miamiju, ne plačuje državnega davka na Floridi, a vseeno plača zvezni davek, ki sega do 37 odstotkov. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Pri 40 letih, ko bi morala njegova pogodbena moč upadati, si je zagotovil največji zajamčeni, neobdavčen denarni tok v zgodovini športa. Njegov zaslužek je tako odvisen predvsem od pogodbe, ne pa od muhastega trga sponzorstev. Njegov portfelj, kot ga navaja Forbes, kljub temu ostaja impresiven in vključuje dosmrtno pogodbo z znamko Nike, partnerstva z borzo kriptovalut Binance in podjetjem Herbalife. Hkrati je zgradil lastno blagovno znamko CR7, ki zajema verigo hotelov, parfume in fitnes centre.

Orodje mehke moči

Pogodba Cristiana Ronalda je po poročanju medijev povezana s širšo strategijo kraljevine, znano kot Vizija 2030. Cilj te strategije je diverzifikacija gospodarstva, odvisnega od nafte, in preoblikovanje države v globalno turistično ter poslovno središče. Ronaldov prihod leta 2022 je sprožil val prestopov vrhunskih evropskih nogometašev, kar je savdski ligi prineslo mednarodno prepoznavnost. Njegova prisotnost velja za pomemben del utrjevanja podobe Savdske Arabije na svetovnem športnem zemljevidu, kar bo doseglo vrhunec z gostiteljstvom svetovnega prvenstva v nogometu leta 2034.