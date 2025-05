McDobrodošlica za Trumpa v puščavi

Ob torkovem prihodu ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Riad, kar je njegova prva večja mednarodna pot po ponovnem prevzemu položaja, so ga savdski gostitelji med drugim sprejeli z neobičajno potezo: tovornjakom ameriške prehranske verige McDonald's, izdelanim po meri. S potezo, ki je hitro zakrožila po spletu, so izkazali pozornost Trumpovi znani naklonjenosti do hitre prehrane.

Tovornjak z zlatimi loki, opremljen z dvojnimi stopnicami ter napisi v arabščini in angleščini, je bil parkiran pred medijskim središčem Medijska oaza, v katerem so bili zbrani novinarji. Prizor je pritegnil pozornost; novinar i24 News Mike Wagenheim je na omrežju x objavil posnetke s pripisom: »Da, to je mobilni McDonald's tukaj v Riadu.« Po poročanju Fox News je prisotnost tovornjaka potrdil tudi predstavnik Bele hiše.

Čeprav naj bi bil tovornjak po nekaterih informacijah zaprt in ni znano, ali ga je predsednik Trump obiskal, je bila poteza razumljena kot znak pozornosti do njegovih osebnih preferenc.

Trumpova naklonjenost McDonaldsu je dobro znana. Med prvim mandatom je leta 2019 v Beli hiši postregel s hitro prehrano članom zmagovalne ekipe ameriškega nogometa Clemson Tigers. Med volilno kampanjo leta 2024 so ga opazili v restavraciji te verige v Pensilvaniji, kjer je delil krompirček in poziral za fotografije, poroča Fox News. Njegov zet Jared Kushner je povedal, da si je predsednik zaželel teh jedi tudi, ko je okreval po covidu leta 2020, iz prejšnjih kampanj pa so znane anekdote o njegovih zajtrkih s prehrano te verige.

Sprejem v Riadu in znamenja zavezništva

McDonald's na kolesih je bil le eden od znakov, s katerimi so savdski gostitelji poudarili pomen Trumpovega obiska. Ob pristanku letala Air Force One so ga spremljala savdska bojna letala F-15, kar je na omrežju x objavil Dan Scavino iz Bele hiše. Na letališki stezi, prekriti s preprogo v barvi sivke, ga je osebno pozdravil savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman. Takšen prestolonaslednikov sprejem velja za gesto, namenjeno bližnjim zaveznikom, in je bil v kontrastu s sprejemom predsednika Joeja Bidna leta 2022, ko ga je pričakal provincialni guverner.

Po poročanju medijev so bile ulice Riada okrašene z ameriškimi in savdskimi zastavami, pri varovanju pa so sodelovala tudi ameriška policijska vozila. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Po poročanju medijev so bile ulice Riada okrašene z ameriškimi in savdskimi zastavami, pri varovanju pa so sodelovala tudi ameriška policijska vozila. V letališki dvorani so Trumpu in njegovi delegaciji po navedbah Economic Timesa postregli tradicionalno arabsko kavo. Princ Turki al Fajsal, nekdanji savdski diplomat in vodja obveščevalne službe, je za Arab News izjavil: »Naša vrata in srca so vam odprta.«

Trumpov štiridnevni obisk na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi Katar in Združene arabske emirate, je njegova prva večja mednarodna pot po ponovnem prevzemu položaja. Z obiskom v Savdski Arabiji povezujejo visoke številke. Bela hiša je sporočila, da so Savdijci napovedali za 600 milijard dolarjev naložb v ZDA, za katere Trump pravi, da bi lahko ustvarile dva milijona delovnih mest.

Predviden naj bi bil tudi obrambni sporazum v vrednosti 142 milijard dolarjev, ki ga je Bela hiša označila za »največjega v zgodovini« in po poročanju Economic Timesa vključuje sodobno opremo ameriških obrambnih podjetij. Med posli se omenjajo tudi turbine General Electrica in letala boeing 737-8.

Državi sta podpisali več memorandumov o soglasju, ki po navedbah Economic Timesa zadevajo področja, kot so skupno urjenje savdskih sil, sodelovanje pri raziskavah nalezljivih bolezni ter partnerstva med carinskimi in pravosodnimi organi, vključno s sodelovanjem med savdskim ministrstvom za notranje zadeve in FBI. Trump je med obiskom omenil možnost naložb v regiji v vrednosti od 500 milijard do 2,5 bilijona dolarjev.

Trump je med obiskom omenil možnost naložb v regiji v vrednosti od 500 milijard do 2,5 bilijona dolarjev. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Osebni poudarki obiska so bili vidni tudi v izjavah. Med srečanjem s princem Mohamedom bin Salmanom je Trump po poročanju Newsweeka dejal: »Resnično verjamem, da sva si zelo všeč.« Savdski minister za naložbe Halid al Falih je na savdsko-ameriškem investicijskem forumu poudaril pomen dvostranskega odnosa, ki ga je označil za »eno najpomembnejših geostrateških vezi na svetu, katerega jedro sta gospodarsko sodelovanje in poslovna partnerstva ter služi kot sila za mir in globalno blaginjo«.