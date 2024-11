Nov trener Leicesterja bo nekdanji legendarni napadalec Manchester Uniteda

Njegovo imenovanje prihaja v ključnem trenutku za klub, ki se bori za obstanek v Premier ligi in je trenutno na 16. mestu, le točko nad cono izpada.

Začasno na stolčku rdečih vragov

Van Nistelrooy se je v zadnjem mesecu kot začasni trener Manchester Uniteda izkazal z dvema zmagama proti Leicesterju – eno v elitni angleški nogometni ligi in drugo v pokalu Carabao. Čeprav je na Old Traffordu deloval zgolj kratek čas je to bilo očitno dovolj, da je prepričal vodstvo Leicesterja, ki po povratku iz druge angleške lige vsekakor ne želi nazaj.

Klop rdečih vragov je zapustil neporažen. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Nizozemec je več kot dve leti nosilec Uefine licence Pro, ki je nujna za vodenje ekip na najvišjem nivoju. Poleg tega je bil del trenerskega štaba nizozemske reprezentance na evropskem prvenstvu 2020, kjer je sodeloval kot pomočnik Ronalda Koemana. V svoji bogati igralski karieri je nastopal za nogometne velikane, kot so PSV, Manchester United in Real Madrid, najboljše predstave pa je dosegel v dresu angleškega kluba.

Prvaki iz sezone 2015/16 v težavah

Leicester City se je znašel v težavah že na začetku sezone, ko je šest tekem zapored ostal brez zmage. Čeprav je oktobra dosegel dve zaporedni zmagi, so trije porazi na zadnjih štirih tekmah dokončno zapečatili usodo trenerja Steva Cooperja. Vodstvo kluba, na čelu z lastnikom Aiyawattom Srivaddhanaprabho, je po sobotnem porazu proti Chelseaju (1:2) sprejelo odločitev o zamenjavi na trenerskem stolčku.

Van Nistelrooy je za Nizozemsko zabil 35 zadetkov na 70 nastopih. FOTO: Eddie Keogh/Reuters Pictures

Po intenzivnem iskanju novega trenerja, kjer sta bila med možnimi kandidati omenjena tudi Graham Potter in David Moyes, je klub izbral Van Nistelrooya.

Kaj prinaša prihod Van Nistelrooya?

V šestih letih je v dresu rdečih vrago na 150 nastopih zabil neverjetnih 95 zadetkov. FOTO: Darren Staples/Reuters Pictures

Če bo dogovor sklenjen pravočasno, bi lahko Van Nistelrooy že v soboto, 30. novembra, vodil svojo prvo tekmo proti Brentfordu. Pred Leicesterjem je sicer zahteven razpored, saj se bodo v naslednjih tednih srečali z West Hamom, Brightonom, Newcastlom, Wolvesi, Liverpoolom in Manchester Cityjem. Cilj kluba je jasen: obstanek v elitnem razredu angleškega nogometa.