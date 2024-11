Sta Ronaldo in Messi predobra za Lewandowskega ali ne?

V nadaljevanju preberite:

Kaj dokazuje Robert Lewandowski iz tekme v tekmo, kako je 36-letni napadalec iz Varšave pospremil zadetka proti Brestu, že svojega 100. in 101. v ligi prvakov, kaj je izkušeni poljski as dejal o primerjavah s portugalskim velezvezdnikom Cristianom Ronaldom in argentinskim čarodejem Lionelom Messijem, kaj je najpomembneje za izvrstnega napadalca Barcelone, kaj je o Lewandowskem povedal nemški trener Hansi Flick, kako se ga spominja iz skupnih dveh sezon pri münchenskem Bayernu ...