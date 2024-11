Nogometašice pred kamero o spornem poljubu

Vsiljeni poljub, ki je lani zasenčil razglasitev španskih nogometašic za svetovne prvakinje, in sprožil nepredstavljivi plaz dogodkov, je bil povod za novi Netflixov dokumentarec z naslovom It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Soccer (Konec je: Poljub, ki je spremenil španski nogomet).

Potem ko je na podelitvi pokala tedanji predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales v evforiji na usta poljubil nogometno zvezdnico Jennifer Hermoso, je njegova poteza naletela na zgražanje in proteste, češ da je prestopil mejo spodobnega. Čeprav je Rubiales vztrajal, da je bil poljub vzajemen, ga je Hermoso nemudoma postavila na laž. Zaradi njenega odločnega vztrajanja, da ji je bil poljub vsiljen in da je bil izraz nespoštovanja, je bil Rubiales suspendiran, nato pa je kljub trditvam, da ni storil nič narobe, moral odstopiti. Fifa mu je prepovedala sodelovanje v vseh nogometnih aktivnostih, znašel pa se je tudi na sodišču. Tožilci zanj zahtevajo dve leti in pol zapora, Rubiales pa vztraja, da ni kriv.

Škandal, ki se je zgodil pred kamerani, je bil le kaplja čez rob. Sprožil je val razkritij o problematičnih odnosih v španskem ženskem nogometu, ki so jih funkcionarji raje pometali pod preprogo. Režiserka dokumentarca Joanna Pardo, ki je poznala ozadje, je zaznala priložnost, da igralke končno javno spregovorijo o tem. Tako so pred Netflixovimi kamerami nastopila ugledna imena ženskega nogometa, dvakratni dobitnici zlate žoge za nogometašice Alexia Putellas in Aitana Bonmatí, pa Irene Paredes in Jennifer Hermoso, ki je bila ves čas pod hudimi pritiski. Z njimi so opravili večurne pogovore, iz katerih je nastal uro in pol dolg dokumentarec. Kot je za CNN povedala režiserka, je bil dogodek na podelitvi le »kaplja čez rob v kozarcu, polnem besa, ki se je nabiral več let«. V njem so posebno pozornost namenili enotnosti nogometašic, s katero so se zoperstavile Rubialesu in zahtevale, naj se v nogometu končno zgodijo strukturne spremembe. Ob tem so zagrozile, da se ne nameravajo vrniti v ekipo. Niso se uprle prvič, napetosti so se pojavile že leta 2022, ko je 15 igralk zahtevalo umik tedanjega menedžerja Jorgeja Vilde. Tudi on je moral, tako kot Rubiales, oditi s položaja kmalu pod zmagi na svetovnem prvenstvu. Tudi njega čaka sojenje, ker je od Jennifer Hermoso na vsak način skušal izsiliti priznanje, da je bil poljub konsenzualen.

Igralke pred kamerami zelo konkretno opisujejo problematično vedenje obeh Vilde in Rubialesa. Prvi jih je nadzoroval preko vseh meja in je zvečer, ko so že počivale v posteljah, rad prihajal v njihove sobe na pogovor. »Te sitaucije so bile zelo neprijetne,« je povedala ena od njih. Proti koncu dokumentarca še izvemo, da je španska nogometna zveza na vse mogoče načine pritiska na igralke, da bi podprle Rubialesa in javnost prepričale, da se ni zgodilo nič.