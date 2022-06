Novo zmagoslavje Ukrajincev

Ukrajinski nogometaši, ki so se prejšnji mesec pripravljali na Brdu pri Kranju, so dosegli še drugo zmago v ligi narodov B, potem ko so kot gostitelji v Lodžu s 3:0 (0:0) odpravili Armence. Za nove tri točke modro-rumenih so v polno zadeli Ruslan Malinovskij (61.), Oleksandr Karavajev (77.) in Vitalij Mikolenko (84.).

V drugi tekmi skupine 1, v kateri je na vrhu Ukrajina, so Irci z enakim izidom pred svojimi navijači odpravili Škote. Strelci za domačo zasedbo so bili Alan Browne (20.), Troy Parrott (28.) in Michael Obafemi (51.).

Drugi izid

Liga narodov C

Ferski otoki : Litva 2:1 (Davidsen 20., Andreasen 45.; Cernych 6.)