NZS ni pogodu zeleno-beli dolg

Pri Olimpiji iz Ljubljane, ki ji gre to sezono v Prvi ligi Telemach zelo dobro, saj je zanesljivo vodilna na lestvici, se po drugi strani že dlje časa omenja tudi ob špekulacijah o plačilni nedisciplini. Ljubljanskemu klubu zdaj grozi zajetna kazen. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je klubu in vpletenim poslal sklep o kazni, ki pa še ni pravnomočna, saj ima ljubljanski klub tri dni časa za pritožbo. Kazen za Olimpijo predvideva plačilo 19.000 evrov kazni in prepoved registracije igralcev v naslednjih dveh prestopnih rokih zaradi neplačanih obveznosti do nekdanjih članov kluba.

Skupno ljubljanski klub, kot je zapisano v sklepu, nekdanjim nogometašem dolguje več kot 253.000 evrov. Na seznamu upnikov so Sava Petrov, klub mu je dolžen 14.640 evrov, Nino Pungaršek (8895 evrov), Aljoša Matko (21.900 evrov), Ivan Banić (7600 evrov), Nik Prelec (14.125 evrov), Neven Đurasek (13.700 evrov), Tomislav Tomić (32.200 evrov), Nik Kapun (55.979 evrov) in Uroš Korun (84.820 evrov).